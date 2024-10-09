ارتفاع عدد المستبعدين من معسكر ألمانيا إلى 4 لاعبين

ارتفع عدد المستبعدين من معسكر منتخب ألمانيا في فترة التوقف الدولي الجاري إلى 4 لاعبين.

فقد أعلن المنتخب الألماني يوم الأربعاء استبعاد بنجامن هنريكس لاعب نادي لايبزيج من المعسكر بعد معاناته من آلام في الظهر.

هنريكس هو رابع لاعب يتم استبعاده من منتخب ألمانيا في فترة التوقف الجاري.

أول لاعب تم استبعاده من القائمة كان كاي هافيرتز مهاجم أرسنال الذي استبعد منذ يوم يوم الأحد بسبب الإصابة.

كما استبعد روبن كوخ مدافع آينتراخت فرانكفورت من قائمة منتخب ألمانيا في التوقف الدولي الحالي بسبب إصابة في الورك.

فيما استبعد ديفيد راوم لاعب لايبزيج يوم الاثنين بسبب إصابة في الكاحل.

ويلعب منتخب ألمانيا أمام البوسنة يوم 11 أكتوبر الجاري، ثم يواجه هولندا يوم 14 من الشهر ذاته ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وجاءت قائمة ألمانيا لمباراتي البوسنة والهرسك وهولندا التي أعلنها ناجلزمان كالتالي:

حراسة المرمى: أوليفر بومان (هوفنهايم) - ألكسندر نوبل (شتوتجارت) - يانيس بلاسفيتش (سالزبورج).

الدفاع: فالديمار أنتون (شتوتجارت) - بنجامين هنريكس (لايبزيج) - جوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ) - روبن كوخ (آينتراخت فرانكفورت) - ماكسيمليان ميتيلستاد (شتوتجارت) - ديفيد راوم (لايبزيج)أنطونيو روديجر (ريال مدريد) - نيكو شولتربيك (بوروسيا دورتموند) - جوناثان تاه (باير ليفركوزن).

الوسط: روبرت أندريخ (باير ليفركوزن) - كريس فوريخ (شتوتجارت) - باسكال جروس (برايتون) - جمال موسيالا (بايرن ميونيخ) - فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن) - ألكسندر بافلوفيتش (بايرن ميونيخ) - أنجيلو ستيلر (شتوتجارت).

الهجوم: كاي هافيرتز (أرسنال) - دينيس أونداف (شتوتجارت) - سيرج جنابري (بايرن ميونيخ) - تيم كلينديست (بوروسيا مونشنجلادباخ).

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