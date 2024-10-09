Gaming - ينافس ثنائي بايرن ميونيخ.. مرموش مرشح لأفضل لاعب في الشهر بالدوري الألماني من FC25

الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 - 13:30

كتب : عبد الرحمن فوزي

عمر مرموش - إينتراخت فرانكفورت - بايرن ميونيخ

أعلنت لعبة FC25 عن اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر بالدوري الألماني.

عمر مرموش

النادي : آينتراخت فرانكفورت

ويتواجد عمر مرموش نجم منتخب مصر وآينتراخت فرانكفورت ضمن المرشحين للتتويج بالجائزة رفقة هاري كين ووايكل أوليس ثنائي بايرن ميونيخ.

وسيحصل الفائز بالجائزة على بطاقة خاصة مطورة بطور Ultimate team باللعبة.

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وسبق لمرموش المنافسة على الجائزة في العام الماضي ولكنه لم يتوج بها.

وحصل مرموش على بطاقة مطورة ضمن فريق الأسبوع الحالي في اللعبة.

وجمع لكم FilGoal.com كل ما قدمه اللاعبين المرشحين للجائزة.

فينشينزو جريفو (فرايبورج).

لعب: 3 مباريات.

سجل: 2.

صنع: 1.

عدد الدقائق: 261.

نسبة التمريرات الصحيحة: 90%.

هاري كين (بايرن ميونيخ)

لعب: 3.

سجل: 4.

صنع: 3.

عدد الدقائق: 252.

نسبة التمريرات الصحيحة: 80%.

عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت)

لعب: 3.

سجل: 5.

صنع: 2.

عدد الدقائق: 265.

نسبة التمريرات الصحيحة: 80%.

ماكسميليان ميتليشتادت (شتوتجار)

لعب: 3.

سجل: 0.

صنع: 3.

عدد الدقائق: 250.

نسبة التمريرات الصحيحة: 89%.

مايكل أوليسي (بايرن ميونيخ).

لعب: 3.

سجل: 3.

صنع: 2.

عدد الدقائق: 193.

نسبة التمريرات الصحيحة: 90%.

فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن).

لعب: 3.

سجل: 2.

صنع: 0.

عدد الدقائق: 269.

نسبة التمريرات الصحيحة: 86%.

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عمر مرموش إينتراخت فرانكفورت
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