خبر في الجول - بتروجت يتمم اتفاقه مع سيراميكا كليوباترا على ضم جابرييل شيكودي

الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 - 12:42

كتب : عمرو نبيل

هدف جبريل شيكودي لاعب الجونة ضد الداخلية

أتم بتروجت اتفاقه مع سيراميكا كليوباترا لضم لاعبه جابرييل شيكودي.

اللاعب النيجيري كان قد قضى الموسم الماضي معارا إلى صفوف الجونة.

وعلم FilGoal.com أن بتروجت اتفق مع سيراميكا كليوباترا على ضم اللاعب بشكل نهائي وسيوقع على عقد لمدة 3 سنوات.

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وشارك شيكودي خلال الموسم الماضي مع الجونة في 20 مباراة وتمكن من تسجيل هدف وصناعة هدفين.

وصعد بتروجت للدوري المصري الممتاز حديثا خلال الموسم الحالي بعد احتلال صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين بالموسم الماضي.

وانضم شيكودي لسيراميكا كليوباترا في الموسم قبل الماضي وشارك بخمس مباريات بقميص الفريق وتوج برفقته بكأس الرابطة المصرية.

وينطلق الدوري المصري في نهاية شهر أكتوبر الحالي.

ويواصل بتروجت تدعيم صفوفه تحضيرا للموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز.

وتأهل بتروجت رفقة غزل المحلة وحرس الحدود، فيما هبطت أندية المقاولون وبلدية المحلة والداخلية.

جابرييل شيكودي بتروجت سيراميكا كليوباترا
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