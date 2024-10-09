الكشف عن قائد منتخب فرنسا في غياب مبابي

الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 - 12:40

كتب : FilGoal

إنجلترا - فرنسا - هدف تشواميني

أعلن منتخب فرنسا اسم قائده الجديد خلال فترة التوقف الدولي الحالي في ظل غياب كيليان مبابي.

وكان ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا قد أعلن قائمته لتوقف أكتوبر دون تواجد كيليان مبابي، رغم أنه شارك مع ريال مدريد مؤخرا.

وكشف منتخب فرنسا عبر الحساب الرسمي على إكس عن اختيار أوريليان تشواميني كقائد جديد للفريق.

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في العادة، يكون نائب القائد هو من يرث شارة القيادة في غياب، لكن أنطوان جريزمان كان قد أعلن اعتزاله الدولي قبل فترة التوقف الحالية.

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وأوضحت شبكة راديو مونت كارلو أن اسم تشواميني كان ضمن الأسماء المطروحة لحمل شارة القيادة مع إبراهيما كوناتي لاعب ليفربول وجول كوندي لاعب برشلونة.

لاعب وسط ريال مدريد لعب 36 مباراة دولية مع فرنسا منذ ظهوره لأول مرة في سبتمبر 2021.

وكان ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا قد كشف عن سبب استبعاد مبابي من معسكر المنتخب لفترة التوقف الدولي المقبلة.

وقال ديشامب خلال مؤتمر صحفي عقده لفترة التوقف الدولي: "استبعاد مبابي؟ يجب أن نعطي الأولوية لمصلحة اللاعب دون وضعه في صعوبات".

وواصل "مصالح الأندية والمنتخبات يجب أن تتعارض في وقت ما ولكن يجب علينا أن نفهم أن النادي هو من يتعاقد مع اللاعب وليس الاتحادات الوطنية والأهم هو مصلحة اللاعب، أعلم أن مبابي لن يقف ضد ناديه وهو لا يريد أيضا الوقوف ضد منتخب بلاده".

وأضاف "هذا الأمر ينطبق على جميع الأندية، هم دائما يقاومون ذهاب اللاعبين لمنتخبات بلادهم والمجازفة به وأنا لست هنا للمجازفة".

وكان مبابي قد تعرض للإصابة خلال مباراة ريال مدريد وبلد الوليد وغاب عن مواجهة أتليتكو مدريد وكشفت التقارير عن ضرورة غيابه لمدة ثلاثة أسابيع.

وبعد غيابه عن مباراة واحدة عاد مبابي وشارك ضد ليل وفياريال ولكنه غاب عن قائمة فرنسا.

ستلعب فرنسا مباراتين خارج أرضها في المجموعة الثانية لدوري الأمم الأوروبية خلال التوقف الحالي.

المباراة الأولى ستكون يوم الخميس ضد الكيان الصهيوني.

وبعد 4 أيام سيزور المنتخب الفرنسي نظيره البلجيكي في بروكسل.

أوريلين تشواميني فرنسا ريال مدريد
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