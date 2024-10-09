مدرب بلوزداد: شاهدت مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية.. وهو الأقوى في إفريقيا

الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 - 11:48

كتب : FilGoal

أفشة - الأهلي - بلوزداد

شدد كورينتين مارتينيز مدرب شباب بلوزداد على أنه كان يتابع مباريات الأهلي بالموسم الماضي وخاصة في كأس العالم للأندية.

وأوقعت قرعة دوري أبطال إفريقيا شباب بلوزداد في مجموعة مع الأهلي وأورلاندو بايرتس واستاد أبيدجان.

وقال مارتينيز عبر القناة الأولى المصرية: "كل مباراة قد تذهب إلى أي اتجاه والفريق الأفضل هو من يحضر جيدا ولا أرى أن أورلاندو واستاد أبيدجان هما الأضعف في المجموعة ويجب أن نحترم جميع الفرق".

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وتابع "لقد شاهدت مباريات الأهلي في الموسم الماضي وخاصة بكأس العالم للأندية ولكن مؤخرا لم أتابع الفريق كثيرا وبالطبع سأدرسه في المرحلة المقبلة وسأشاهد مبارياته ونحضر لمواجهته جيدا".

وأضاف "لا يمكنني توقع نتيجة مباراتنا ضد الأهلي ولكن الفريق الأفضل هو من سيحقق النتيجة الإيجابية، لدينا مباراة في الجزائر سنحضر لها جيدا ثم سنلعب في القاهرة ويجب أن نتحضر لمواجهة كل فريق بالمجموعة".

وأتم "مجموعتنا ليست سهلة وكل مجموعة بها أندية قوية ونحن معنا حامل اللقب والأكثر تتويجا بالبطولات والأقوى في إفريقيا حاليا ولديه مجموعة من اللاعبين المميزين، سنبذل كل ما بوسعنا للتأهل للدور الثاني".

شباب بلوزداد الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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