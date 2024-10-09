اسم جديد لملعب أتليتكو مدريد

الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 - 11:47

كتب : FilGoal

ملعب واندا ميتروبوليتانو

أعلن نادي أتليتكو مدريد اتفاقه مع شركة طيران الرياض على حمل اسم ملعبه حتى عام 2033.

طيران الرياض هي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وأوضح النادي في بيان يوم الأربعاء: "ملعب أتليتكو مدريد يصبح اسمه ملعب طيران الرياض متروبوليتانو".

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وأضاف البيان "تم التوصل إلى اتفاق مع الراعي الرئيسي للنادي ليحمل اسم الملعب حتى عام 2033".

ومن المقرر أن تبدأ التسمية الجديدة للملعب يوم 20 أكتوبر الجاري عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

تاريخ ملعب أتليتكو مدريد

تم بناء ملعب "متروبوليتانو" كجزء من ملف إسبانيا لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى عام 1996 والذي خسرته إسبانيا في النهاية وذهب التنظيم إلى اليونان، وأفتتح الملعب عام 1994.

وفي عام 2004 أغلقت بلدية مدريد الملعب لتجهيزه لملف استضافة إسبانيا لأوليمبياد 2016. لكن في 2013 انتقلت ملكية الملعب من بلدية مدريد إلى نادي أتليتكو مدريد، وكانت سعة الملعب وقتها 20 ألف متفرج فقط.

قرر أتليتكو مدريد الاستثمار في الملعب وتوسعته، ليتم افتتاحه مرة أخرى عام 2017 باسم "واندا متروبوليتانو" وبسعة جماهيرية تصل إلى 67704 متفرج.

مدرجات الملعب يمكنها تحمل 88 ألف مقعد، لكن إدارة النادي فضلت أن يكون الملعب بسعة 67 ألف مقعد فقط لمزيد من الراحة للمشجعين.

متروبوليتانو هو اسم أول ملعب في تاريخ أتليتكو مدريد وقت تأسيسه، قبل أن ينتقلوا مع الوقت إلى "فيثنتي كالديرون"، ومع انتقالهم إلى ملعب جديد، فضلوا العودة إلى اسم متروبوليتانو التاريخي.

أتليتكو مدريد متروبوليتانو
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