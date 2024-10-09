عاد من جديد.. تعيين كلوب كرئيس لكرة القدم بشركة رد بول

أعلنت شركة رد بول العالمية تعيين يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق كرئيس لكرة القدم بالشركة.

وأشارت الشركة إلى أن كلوب سيتولى رئاسة الأندية المملوكة للشركة ولكن لن يكون مضطرا للعمل بشكل يومي ولكنه سيوف رؤية مستقبلية ويدعم المديرين الرياضيين والكشافين وسيساهم في تطوير المدربين.

وسيبدأ صاحب الـ 56 عاما مهمته بداية من شهر يناير المقبل.

ولأول مرة سيعمل كلوب في منصب يتعلق بكرة القدم ولكنه خارج الملعب.

وتمتلك شركة رد بول العديد من الأندية حول العالم أبرزها لايبزج وسالزبورج ونيو يورك بالإضافة إلى برانجانتينو البرازيلي.

وكان كلوب قد رحل عن تدريب ليفربول بنهاية الموسم الماضي.

وقال كلوب في تصريحات عبر موقع رد بول: "بعد 25 عاما على الخط لا يمكنني أن أكون أكثر تحمسا لمشروع مثل ذلك، ربما تغير دوري ولكن شغفي لكرة القدم لم يتغير".

وتابع "بانضمامي لمجموعة رد بول، أريد أن أطور وأدعم المواهب المذهلة التي لدينا، وهناك العديد من الطرق التي يمكننا من خلالها القيام بذلك بداية من استخدام المعرفة والخبرة التي تمتلكها رد بول".

وأضاف "معا يمكننا استكشاف ما هو ممكن وأرى دوري في المقام الأول كمرشد للمدربين وإدارة أندية رد بول ولكن في النهاية أنا جزء من منظومة فريدة ومبتكرة وتتطلع إلى المستقبل وكما قلت لا يمكنني أن أكون أكثر حماسا".

ويلعب فريقا ليبزج وسالزبورج بدوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي.