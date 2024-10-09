القيعي: لماذا انتظر القندوسي عامين للحديث؟.. وأتمنى حصول معلول على الجنسية

يرى عدلي القيعي رئيس شركة القدم بالنادي الأهلي أحمد القندوسي قد يكون تعرض لبعض الضغوط للإدلاء بتصريحاته الأخيرة.

أحمد قندوسي النادي : سيراميكا كليوباترا الأهلي

وقرر الأهلي عرض القندوسي للبيع بعد تصريحاته الأخيرة ضد ناديه. (طالع التفاصيل)

وقال عدلي القيعي عبر قناة الأهلي: "لم يتدخل أي وكيل في صفقة التعاقد مع القندوسي، وإذا حدث ذلك لماذا انتظر لمدة عامين؟ ".

وتابع "القندوسي لاعب صاحب خلق ولكنه تم استغلاله ونصحه البعض بهذا التصرف لإجبار الأهلي للاستغناء عنه".

وأضاف "قرار إعادة هيكلة لجنة التعاقدت كان متفق عليه مسبقا، وأمير توفيق تم ترقيته ومنحه راتب أعلى".

وأتم "أتمنى منح علي معلول الجنسة المصرية والاستفادة منه كلاعب محلي. هناك بعض الشركات عرضت إتمام هذا الأمر في ظل توفير الشروط المطلوبة".

وأعلن النادي الأهلي قراراته بعد انتهاء جلسة الاستماع التي أجريت بحضور أحمد قندوسي في ضوء ما صرح به.

وانتهت التحقيقات التي جرت خلال الـ48 ساعة الماضية بمعرفة المستشار القانوني للنادي، بخصوص تصريحات اللاعب أحمد قندوسي إلى عدم وجود مخالفة.

وقرر محمد رمضان المدير الرياضي للنادي

- اتخاذ كافة الإجراءات التي تسمح بها اللوائح تجاه أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا، وعرضه للبيع، نظرا لما بدر منه.

- إعادة تشكيل وهيكلة إدارة التعاقدات بما يتلاءم مع احتياجات وأهداف قطاع كرة القدم بالنادي في المرحلة المقبلة.

وكان الأهلي قد أعار قندوسي مجددا لصفوف سيراميكا كليوباترا بعدما ارتدى قميص الفريق الموسم الماضي وحقق معه لقب كأس الرابطة المصرية.

ماذا حدث؟

صرّح أحمد قندوسي عبر أون تايم سبورتس 2: "زين الدين بلعيد كان قريبا من الانضمام للأهلي بشرط أن يكون معه وكيله، ولكن طُلب منه لكي يدخل النادي الأهلي يجب أن يكون مع وكيل آخر".

وأوضح: "بالنسبة لنا كجزائريين الوكيل مثل الصديق ولا يمكن أن أتخلى عنه من أجل مبلغ مالي أكبر".

وأشار لاعب الأهلي السابق إلى تفاصيل حديثه مع مواطنه أثناء المفاوضات: "تحدثت مع بلعيد وأخبرني أن المفاوضات مع الأهلي وصلت لنسبة لـ70 %، قبل أن تتوقف بعدها بسبب أزمة الوكلاء".

بعد ذلك، قرر محمد رمضان المدير الرياضي لـ الأهلي بإحالة إحالة تصريحات قندوسي إلى الشؤون القانونية بالنادي، ومخاطبة ناديه الحالي لاستدعاء اللاعب للإدلاء بأقواله بخصوص ما صرح به.

وكتب زين الدين بلعيد عبر حسابه على إنستجرام

"كنت أفضل السكوت وعدم الخوض في الجدال احتراما لزميلي وصديقي في المنتخب، واحتراما لكيان النادي الأهلي وجماهيره ولكن الحال يقتضي الرد وبيان الحق وتوضيح الأمور.

النادي الأهلي لم يفرض عليّ أي وكيل وأنا من اخترت وفوضت من يمثلني.

المفاوضات مع أمير توفيق سارت باحترافية وهو شخص محترم.

عدم إمضائي للنادي الأهلي كان قرار شخصي، لأنني فضلت الاحتراف في أوربا ولم يكن بسبب أزمة الوكلاء مثل ما يشاع.

بعض الوكلاء تريد الاصطياد في المياه العكرة وإقحام اسمي في مشاكلهم".

وانضم قندوسي لصفوف المنتخب الجزائري لمواجهتي توجو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في المغرب.