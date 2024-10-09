سيف الوزيري: تلقينا عروضا من دول عربية لاستضافة مباريات مصرية بينهم العراق

كشف سيف الوزيري نائب رئيس الشركة المتحدة عن تلقي عروضا لاستضافة مباريات مصرية خارج مصر.

وألمح الوزيري لإمكانية إقامة مواجهة الأهلي ضد الزمالك في الدوري خارج مصر بعد سماح فيفا بذلك.

وكانت مواجهة القمة في الدوري قريبة من إقامتها بالسعودية لكن لوائح فيفا في ذلك التوقيت حالت دون ذلك.

وقال سيف الوزيري نائب رئيس الشركة المتحدة عبر قناة الأهلي: "سيتم الإعلان بالتفصيل عن مكافأة بطل لقب الدوري وبعض الجوائز الأخرى، وزيادة المقابل المادي".

وتابع "ربما نشاهد إقامة مواجهة الأهلي ضد الزمالك في الدوري هذا الموسم بالسعودية بعد سماح فيفا لذلك".

وشدد الوزيري "ليس فقط الأهلي والزمالك ولكن نهتم بكافة الأندية من أجل تسويق الكرة المصرية ككل".

وكشف "تلقينا عروضا لاستضافة بعض المباريات سواء رسمية أو ودية بين الأندية المصرية في عدد من الدول العربية".

واختتم تصريحاته "هناك مفاجأة بتلقي عرض لاستضافة مباريات مصرية على أرض العراق".

وتقام عدد من المنافسات المصرية خارج مصر أبرزها السوبر المصري، كما أقيم نهائي كأس مصر في مارس الماضي بالسعودية.

وتستضيف مدينة أبوظبي الإماراتية منافسات السوبر المصري خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وتشارك أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا في البطولة.

وجاءت مباريات نصف النهائي كالآتي بتوقيت مصر:

الأحد 20 أكتوبر

الزمالك × بيراميدز (4:05 عصرا)

الأهلي × سيراميكا كليوباترا (8 مساء)

بينما يوم 24 أكتوبر الجاري تقام مباراتي المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية، على استاد محمد بن زايد.

وكانت آخر تتويجات الزمالك بلقب السوبر المصري في 2020.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 لقبا بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

ولم يسبق لفريقي بيراميدز أو سيراميكا كليوباترا التتويج بلقب السوبر المصري من قبل.

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر للمرة الثالثة على التوالي، بينما سيراميكا كليوباترا يشارك للمرة الثانية.

وكان الأهلي قد توج بآخر ثلاث نسخ أقيمت وجميعهم في الإمارات أمام فرق الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر على الترتيب.

أما الزمالك فكانت آخر تتويجاته بلقب السوبر المصري في 2020.