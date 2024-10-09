"الشعار على قمصان الأندية".. موسم الرياض الراعي الرسمي لكأس السوبر المصري

الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 - 00:19

كتب : FilGoal

موسم الرياض

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية رعاية موسم الرياض لمنافسات كأس السوبر المصري.

وتستضيف مدينة أبوظبي الإماراتية منافسات السوبر المصري خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وتشارك أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا في البطولة.

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وكشف تركي آل الشيخ: "موسم الرياض الراعي الرسمي لكأس السوبر المصري لأندية الأبطال".

وقال سيف الوزيري نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة عبر قناة إم بي سي مصر 2: "موسم الرياض سيكون الراعي الرسمي لكأس السوبر المصري، وسيتواجد شعار موسم الرياض على قمصان الأندية الأربعة المتنافسة على اللقب"

وتابع "سيكون هناك تعاون أكبر خلال الفترة المقبلة مع موسم الرياض وسيظهر تباعا للجماهير".

وجاءت مباريات نصف النهائي كالآتي بتوقيت مصر:

الأحد 20 أكتوبر

الزمالك × بيراميدز (4:05 عصرا)

الأهلي × سيراميكا كليوباترا (8 مساء)

بينما يوم 24 أكتوبر الجاري تقام مباراتي المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية، على استاد محمد بن زايد.

وكانت آخر تتويجات الزمالك بلقب السوبر المصري في 2020.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 لقبا بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

ولم يسبق لفريقي بيراميدز أو سيراميكا كليوباترا التتويج بلقب السوبر المصري من قبل.

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر للمرة الثالثة على التوالي، بينما سيراميكا كليوباترا يشارك للمرة الثانية.

وكان الأهلي قد توج بآخر ثلاث نسخ أقيمت وجميعهم في الإمارات أمام فرق الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر على الترتيب.

أما الزمالك فكانت آخر تتويجاته بلقب السوبر المصري في 2020.

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