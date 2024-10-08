سموحة يعلن ضم محمود صابر من بيراميدز.. وتحفظ وحيد على نظام الدوري

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة، ضم محمود صابر لاعب وسط بيراميدز، على سبيل الإعارة.

وقال رئيس سموحة في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "تربطنا علاقة طيبة بنادي بيراميدز وطلبنا ضم محمود صابر ليوافقوا على العرض، وبالفعل انضم صابر للفريق منذ ٣ أيام".

واستدعى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، محمود صابر لقائمة المنتخب استعدادا لمواجهتي موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وجاء استدعاء صابر بسبب إصابة نبيل عماد بإجهاد في العضلة الخلفية وتأكد غيابه عن المباراة الأولى لمصر.

ويمتد تعاقد صابر مع بيراميدز حتى صيف 2026.

وخاض صابر الموسم المنقضي 10 مباريات في جميع المسابقات بقميص فريقي زد وبيراميدز، واحتل المركز الرابع مع منتخب مصر الأولمبي في باريس 2024.

وسبق أن ارتبط اسم صابر بالانتقال لصفوف الرجاء المغربي والزمالك من قبل.

وعبّر فرج عامر عن تحفظه على نظام دوري الموسم المقبل: "كنت أتمنى أن يكون دوري الموسم المقبل بعد الدور الأول ينقسم إلى ١٠ فرق تنافس على البطل و٨ فرق تنافس على الهبوط بدلا من ٩ فرق، لكي لا يضطر فريق لعدم اللعب في كل أسبوع نظرا لأن العدد فردي".

وسيتم إقامة مسابقة الدوري الممتاز من دور واحد والدور الثاني سيتم إقامته من مجموعتين بدلا من إقامته بالشكل الطبيعي.

وعن انتخابات اتحاد الكرة، علق فرج عامر: "أتمنى أن تتم انتخابات اتحاد الكرة في أسرع وقت، و(مليش في اتحاد الكرة) ولن أترشح".

وأعلن اتحاد الكرة عن إجراء الانتخابات في 10 ديسمبر القادم لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وكشف أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق ورئيس اللجنة الثلاثية، وعفت السادات الرئيس الأسبق لنادي الاتحاد السكندري، عن نيتهما الترشخ لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم.