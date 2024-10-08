محمد فاروق: لم نتطرق لتعيين حكام أجانب في السوبر.. وكنت أنوي الاستقالة

نفى محمد فاروق رئيس لجنة الحكام المصري التفكير في تعيين حكام أجانب لمنافسات السوبر المصري.

وكشف فاروق عن نيته التقدم بالاستقالة اليوم الثلاثاء لمجلس إدارة الاتحاد المصري.

وقال محمد فاروق رئيس لجنة الحكام المصري عبر قناة إم بي سي مصر 2: "لم نتطرق لتعيين حكام أجانب لمواجهات السوبر المصري، واستقرت اللجنة على تعيين حكام مصريين".

وتابع "ربما نضيف حكمين مساعدين لتقنية الفيديو بجانب الطاقم الذي استقرينا على سفره إلى الإمارات لإدارة السوبر".

وشدد فاروق "لدينا الثقة في الحكام الأربعة المسافرين إلى الإمارات لإدارة نهائي السوبر المصري بغض النظر عن طرفي النهائي".

وأضاف رئيس لجنة الحكام "لم نعلن أسماء حكم كل مباراة من المباريات الأربعة في السوبر المصري حتى الآن، ولكن بشكل مبدئي استقريت على حكم النهائي إذا لم يحدث جديد".

وبسؤاله عن من رئيس لجنة الحكام بينه وبين إبراهيم نور الدين كشف "كنت أنوي تقديم استقالتي لاتحاد الكرة اليوم الثلاثاء وأبلغتهم بذلك، لكن جمال علام أبلغني نيابة عنه وعن المجلس بالكامل أنا رئيس لجنة الحكام".

وواصل "الأمر ليس (خناقة) بيني وبين إبراهيم نور الدين، لكنه مختص بعملية تطوير الحكام، وأنتظر نهاية السوبر المصري للاجتماع مع اتحاد الكرة وتحديد طلباتي بشأن اللجنة المعاونة لي".

واختتم فاروق تصريحاته "تعيينات الحكام مسؤوليتي في لجنة الحكام خلال الوقت الحالي".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أسماء الحكام لمنافسات السوبر المصري وهم كالآتي:

حكام الساحة

أمين عمر

أحمد الغندور

محمد معروف

محمود ناجي

الحكام المساعدين

أحمد حسام طه

محمود أبو الرجال

شريف عبد الله

عمر فتحي

حكام تقنية الفيديو

محمود عاشور

وائل فرحان

وجاءت مباريات نصف النهائي كالآتي بتوقيت مصر:

الأحد 20 أكتوبر

الزمالك × بيراميدز (4:05 عصرا)

الأهلي × سيراميكا كليوباترا (8 مساء)

بينما يوم 24 أكتوبر الجاري تقام مباراتي المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية، على استاد محمد بن زايد.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 لقبا بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

ولم يسبق لفريقي بيراميدز أو سيراميكا كليوباترا التتويج بلقب السوبر المصري من قبل.

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر للمرة الثالثة على التوالي، بينما سيراميكا كليوباترا يشارك للمرة الثانية.

وكان الأهلي قد توج بآخر ثلاث نسخ أقيمت وجميعهم في الإمارات أمام فرق الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر على الترتيب.

أما الزمالك فكانت آخر تتويجاته بلقب السوبر المصري في 2020.