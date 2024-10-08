عدلي القيعي يعلن استقالته من رئاسة شركة الأهلي لكرة القدم

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 - 23:40

كتب : FilGoal

عدلي القيعي - الأهلي

أعلن عدلي القيعي رئيس شركة الأهلي لكرة القدم تقدمه باستقالته من منصبه وعرض الاستقالة على اللجنة العمومية للنادي.

وتقام الجمعية العمومية لشركات الأهلي الأربعة في 14 أكتوبر، وهم شركات: "الأهلي لكرة القدم، وشركة المنشآت الرياضية، وشركة الأهلي للخدمات، وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي".

وقال القيعي عبر قناة الأهلي: "الاستقالة من رئاسة شركة الكرة؟ أسمع هذا الكلام منذ شهر فبراير الماضي ولكن كل ما في الأمر هو رغبتي في التفرغ للعمل الإعلامي والعمل بدون قيود".

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وأضاف "أبلغت محمود الخطيب رئيس النادي برغبتي في اعتزال العمل الإداري لكنه طالبني بالانتظار".

وكشف "سأتقدم باستقالتي من رئاسة شركة الكرة لعرضها على الجمعية العمومية يوم 14 أكتوبر".

وشدد "لم نكن نتقاضى أي رواتب في إدارة شركة الأهلي لكرة القدم. وفخور برغبة في الاستفادة من خدماتي وأنا في هذا العمر".

القيعي سبق وأن شدد على أنه لا يصدق الأرقام التي يتم تداولها حول المبالغ التي سيحصل عليها الفريق مقابل مشاركته في دوري أبطال إفريقيا.

وتوج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه والثانية على التوالي بعد الفوز على الترجي بهدف دون مقابل في إياب المباراة النهائية.

وقال القيعي عبر قناة صدى البلد في وقت سابق: "بطولة كأس العالم ستكون أصعب لأن عدد الفرق زاد".

وسيشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد المكون من 32 فريقا والتي تبدأ عام 2025.

عدلي القيعي الأهلي
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