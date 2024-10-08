اتحاد الكرة: لن نتسبب في أذى للمنتخب.. لدينا ودائع بالملايين ولا نكلف الدولة شيئا

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 - 23:33

كتب : FilGoal

محمد صلاح - منتخب مصر

استنكر إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة، ما تردد عن تعرض منتخب مصر لتهديد من المشاركة في كأس العالم 2026 بسبب مستحقات الشركة المنظمة لمواجهة بلجيكا الودية في 2022.

وقال الكومي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "لن نتسبب في استبعاد المنتخب من كأس العالم أو التسبب في أي أذى".

وسرد: "المنتخب اكتفى بخوض مباراة بلجيكا في معسكر الكويت وعدم خوض المباراة الأخرى أمام الكويت وتم تسوية الأمر مع الشركة"

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ولعب منتخب مصر أمام بلجيكا في نوفمبر 2022 بدولة الكويت.

ونجح الفراعنة وقتها تحت قيادة روي فيتوريا في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف واحد.

وبرأ الكومي اتحاد الكرة: "نخضع للمراقبة من وزارة الشباب والرياضة التي شكلت لجنة لفحص ملفات اتحاد الكرة وتوصلت اللجنة إلى صحة موقف الاتحاد وأن المنتخب ليس لديه أي أزمة".

وتحدث عن ما أنجزه الاتحاد: "لأول مرة يكون هناك مردود من رعاية اتحاد الكرة 300 مليون جنيه مصري و1.5 مليون دولار، واتحاد الكرة لا يكلف خزينة الدولة أي تكاليف فلدينا ودائع بالملايين".

وعن موقف محمد فاروق رئيس لجنة الحكام، قال الكومي: "لا صحة لما تردد عن رحيل رئيس لجنة الحكام، فاروق مستمر في عمله ومعه إبراهيم نور الدين، وحمدي القاضي".

كما كشف عن موعد الانتخابات: "اتحاد الكرة دعا لانتخاب مجلس جديد في 10 ديسمبر القادم وباقي الإجراءات من اختصاص المدير التنفيذي وليد العطار ومحمد الماشطة المستشار القانوني، سيتم الإعلان عنها من خلالهما".

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم رفقة منتخبات غينيا بيساو وبوركينا فاسو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

وينفرد منتخب مصر بالصدارة عقب مرور أربع جولات برصيد 10 نقاط وبفارق 4 نقاط عن غينيا بيساو.

وتقام الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات يومي 17 و24 مارس المقبل أمام كل من إثيوبيا وسيراليون على الترتيب.

ويتأهل متصدر الترتيب مباشرة إلى كأس العالم 2026.

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