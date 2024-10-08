سعد شلبي: تجهيز عقود استاد الأهلي والإعلان عن التصميم قريبا

كشف سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن توصل اللجنة التنفيذية للمدينة الرياضية الخاصة بالنادي الأهلي في 6 أكتوبر، للصورة النهائية للعقود الخاصة باستاد الأهلي.

وأوضح شلبي في تصريحات لقناة الأهلي، أن توقيع العقود سيكون في القريب العاجل.

وأضاف: "أمر الإسناد وصل للشركة الأمريكية المنفذة لتصميم الاستاد، وزارت النادي الأهلي، وسيكون هناك حفل للإعلان عن تفاصيل وتصميم الاستاد قريبا".

كما أوضح المدير التنفيذي للأهلي: "تم دفع الرسوم الإدارية الخاصة بالقرار الوزاري لتعديل أرض الملعب".

وعن آخر الاستعداد لمباراة الأهلي والعين في بطولة كأس إنتركونتينينتال، المقررة يوم 29 أكتوبر على استاد القاهرة، أوضح شلبي أن عدد حضور المباراة 52.500 تذكرة، موزعين كالتالي:

17 ألف تذكرة للدرجة الثالثة يمين

17 ألف تذكرة للدرجة الثالثة يسار

8500 تذكرة للدرجة الثانية

1200 تذكرة للمقصورة الأمامية

كما أشار شلبي: "تم تخصيص 2200 تذكرة للضيوف الإماراتيين في الدرجة الأولى يمين سفلي، بالإضافة 300 تذكرة في المقصورة الأمامية يمين، رغم أن العين الإماراتي طلب 800 تذكرة فقط، كما تقرر دخولهم من بوابة قصر المؤتمرات بدلا من بوابة آل رشدان لتجنب الازدحام".

وفي حالة فوز الأهلي سيتأهل لمواجهة الفائز من مواجهة بطل أمريكا الجنوبية مع باتشوكا بطل أمريكا الشمالية في الدوحة يوم 14 ديسمبر 2024.

وكشف المدير التنفيذي للأهلي تفاصيل سفر محمود الخطيب رئيس النادي، وخالد مرتجي أمين الصندوق لحضور اجتماع رابطة الأندية الأوروبية: "الرابطة الأوروبية هي عصب صناعة كرة القدم في العالم، والدعوة التي تلقاها النادي الأهلي لحضور اجتماعاتهم تعكس قدرة النادي الأهلي على الاستثمار في صناعة كرة القدم كونه كبير الكرة الإفريقية".

وأكمل: "رابطة الأندية الأوروبية ترى في الأهلي النموذج المثالي لإدارة صناعة كرة القدم من خارج القارة الأوروبية".

وعن موعد الجمعية العمومية لشركات الأهلي، قال: "الجمعيات العمومية للأربع شركات الخاصة بالنادي الأهلي في 14 أكتوبر، وهم شركات الأهلي لكرة القدم، وشركة المنشآت الرياضية، وشركة الأهلي للخدمات، وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي".