مختار مختار: وارد أن ندعم بأجنبي هذا الصيف.. ونتمنى عودة معلول ولكن

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 - 22:52

كتب : FilGoal

مختار مختار

تحدث مختار مختار رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي عن إمكانية التدعيم بلاعب أجنبي، وفتح الباب أمام احتمالية التعاقد مع لاعب محترف هذا الصيف.

ويمتلك الأهلي مقعدا شاغرا في اللاعبين الأجانب بعد وضع علي معلول على قائمة الانتظار.

وقال مختار مختار رئيس لجنة التخطيط عبر قناة النادي: "بالتأكيد مهمة مختلفة عن عملي السابق، وهي مهمة شاقة كونها تتعلق بكل ملفات كرة القدم في النادي الأهلي".

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وشدد "أولا وأخيرا أنت في النادي الأهلي وهذه أقصى أماني أي شخص لعب للنادي".

وتابع مختار "لم اجتمع مع كولر سوى مرة واحدة فقط حتى الآن، ولا يوجد أي تضارب في الاختصاصات بين لجنة التخطيط وبين منصب المدير الرياضي الذي يشغله محمد رمضان حاليا".

أما عن التعاقدات الجديدة فكشف "من أساسيات عملنا البحث عن تدعيمات الفريق، ونحن في حاجة للتعاقد مع صفقتين وبالفعل البحث عن تدعيم الخط الأمامي حاليا".

وشدد "هناك تفكير كبير جدا بشأن المقعد الأجنبي، نسعى لدخول دماء جديدة وإحداث نقلة ونبحث عن عنصر يمنح الفريق إضافة كبيرة جدا وأتمنى أن نوفق في ذلك".

وكشف مختار "من الوارد أن تكون الصفقتين أحدهما مصري والآخر أجنبي، هذا أمر وارد وبقوة، لكن لم نصل لأسماء حتى الآن".

أما عن موقف علي معلول فأوضح "نتمنى من الله شفاء معلول وعودته بنفس مستواه، وبالتأكيد هو لاعب مهم وسيفيدنا أن حدث، لكن هذه هي كرة القدم ولا تستمر على نفس الحال، فعلى سبيل المثال ميسي كان الأفضل في برشلونة لكن أين هو الآن؟".

وبالسؤال عن متابعة الناشئين أجاب "الأهم من التتويج بألقاب الناشئين، هي تصعيد 2 أو 3 من اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق الأول وهذا ما نعمل عليه خلال الفترة المقبلة، البطولة الحقيقية بالنسبة لنا هي تدعيم صفوف الفريق مثلما حدث مع محمد عبد المنعم".

وبالحديث عن البطولة المقبلة قال: "توقيت السوبر المصري في منتهى الصعوبة، بسبب إراحة اللاعبين ثم خوض السوبر الإفريقي ثم الراحة مجددا، لكن لدينا ثقة في اللاعبين وهدفنا بالتأكيد هو اللقب".

وكشف مختار "نعمل على تجديد تعاقد عدد من اللاعبين مثل ثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء".

أما عن رسالته إلى إمام عاشور قال مختار: "نريد عودتك لمستواك المعهود وأفضل حتى من الموسم الماضي الذي قدّم فيه أداء رائع، والأمر كله بيده".

وعن كهربا قال "أين أنت (وحشتني)، في يدك العودة من جديد".

واختتم مختار تصريحاته "أفشة لاعب رائع جدا ويعمل نقلة كبيرة للفريق عند مشاركته وبالتأكيد هو يشعر بذلك من الجماهير".

الأهلي مختار مختار علي معلول
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