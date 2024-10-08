حسين لبيب: الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر.. وفخورون بتحقيق 3 ألقاب

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 - 22:42

كتب : FilGoal

فرحة حسين لبيب رئيس الزمالك بالفوز بالكونفدرالية

أعرب حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن سعادته بما يحققه مجلس الإدارة خلال الفترة الحالية.

وافتتح نادي الزمالك المركز الإعلامي الجديد للنادي بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وقال حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك خلال افتتاح المركز الإعلامي الجديد بالنادي: "كما أحب أن أقول دائما نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر، المركز الإعلامي الجديد هو بداية انطلاق النادي ككينونة في الأدب والشعر والثقافة المصرية".

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وشدد "نحن لسنا أصحاب رياضة فقط ونادي الزمالك يجب أن يتم وضعه في مكانته السليمة".

وتابع لبيب "فخورون بما وصلنا إليه حتى الآن كمجلس إدارة وسعداء بتحقيق ثلاثة ألقاب حتى الآن سواء بطولة إفريقيا لسيدات الطائرة أو بطولتي الكونفدرالية والسوبر الإفريقي".

وواصل "إن شاء الله قريبا نحقق لقب السوبر المصري".

واختتم لبيب تصريحاته "كل عمل مجلس الإدارة هو عودة الزمالك مجددا للطريق السليم، ولدينا صبر لتحقيق أهدافنا".

وتستضيف مدينة أبوظبي الإماراتية منافسات السوبر المصري خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ويشارك الزمالك في منافسات السوبر المصري بجانب كل من الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وجاءت مباريات نصف النهائي كالآتي بتوقيت مصر:

الأحد 20 أكتوبر

الزمالك × بيراميدز (4:05 عصرا)

الأهلي × سيراميكا كليوباترا (8 مساء)

بينما يوم 24 أكتوبر الجاري تقام مباراتي المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية، على استاد محمد بن زايد.

وكانت آخر تتويجات الزمالك بلقب السوبر المصري في 2020.

الزمالك حسين لبيب
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