محمد هاني ينزع الركبة الصناعية بعد 6 أسابيع

أعلن النادي الأهلي مستجدات إصابة محمد هاني ظهير أيمن الفريق، والذي تعرض لها خلال مواجهة السوبر الإفريقي أمام الزمالك.

وأصيب هاني بجزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة، ويحتاج إلى برنامج تأهيلي، بعد كرة مشتركة مع نبيل عماد لاعب الزمالك في الدقائق الأولى من المباراة.

وكشف الأهلي عبر موقعه الرسمي، أن هاني سينزع الركبة الصناعية بعد 6 أسابيع.

وكشف الأهلي أن هاني سيخضع لأشعة بعد نزع الركبة للاطمئنان على حالة الرباط الصليبي الخلفي لتحديد موعد المرحلة الثانية من التأهيل.

وأشار النادي إلى أن هاني يسابق الزمن لتنفيذ البرنامج التأهيلي لتقليص فترة ابتعاده عن الملاعب والعودة سريعا للمشاركة في المباريات.

وذكر الجهاز الطبي بقيادة أحمد جاب الله طبيب الأهلي أن هناك ارتياح لخطوات العلاج، وخاصة وأن اللاعب يستجيب لكافة التوجيهات.

وسقط هاني على أرضية الملعب في المباراة السوبر، وتم علاجه من الجهاز الطبي للأهلي ولكنه لم يستطع استكمال المباراة بعد سقوطه للمرة الثالثة.

الظهير الأيمن الدولي خاض الموسم الماضي 43 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 3.

كما شارك أساسيا في مباراتي جور ماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا، والسوبر الإفريقي في بداية الموسم الجاري 2024-25.