إيران ترفض نقل مباراة قطر في تصفيات كأس العالم.. وتوافق على هذا المقترح

رفض الاتحاد الإيراني لكرة القدم طلب نظيره الآسيوي بنقل مباراة قطر ضمن تصفيات كأس العالم في بلد ثالث.

وكان من المقرر أن يحل المنتخب القطري ضيفا على نظيره الإيراني يوم الثلاثاء المقبل.

لكن الاتحاد الآسيوي قرر عدم لعب المباراة داخل إيران لأسباب أمنية، حسب التقارير.

وبحسب بي إن سبورتس فإن الاتحاد الإيراني رفض نقلد المباراة إلى بلد ثالث ووافق على مقترح تغيير موعد مباراتي الذهاب والإياب بحيث يكون لقاء الذهاب في قطر والإياب في إيران.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد طلب من نظيره الإيراني اختيار مكان آخر خارج إيران لاستضافة مباراة الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 أمام المنتخب القطري.

وتضمن خطاب الاتحاد الآسيوي ثلاثة خيارات:

الأول: أن يتم تغيير مباراة الذهاب والإياب بين المنتخبين القطري والإيراني بحيث تقام مباراة الذهاب في قطر والإياب في إيران.

الثاني: أن تقام المباراة في مدينة دبي الإماراتية.

الثالث: أن تقام المباراة في طشقند عاصمة أوزبكستان.

يذكر أن منتخب إيران يحتل الوصافة رفقة أوزبكستان برصيد 6 نقاط من مباراتين.

بينما يحتل المنتخب القطري المركز الخامس في المجموعة بنقطة واحدة.