الأهلي يعلن تعافي ياسر إبراهيم.. وموعد عودته للتدريبات

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 - 22:02

كتب : حسام نور الدين

ياسر إبراهيم - الأهلي

كشف النادي الأهلي عن آخر تطورات حالة ياسر إبراهيم مدافع الفريق الصحية.

وتعرض ياسر إبراهيم للإصابة بنزلة برد حرمته من المشاركة في تدريبات الفريق خلال اليومين الماضيين.

وأعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي تعافي ياسر ابراهيم من الإصابة بنزلة برد ومشاركته فى التدريبات الجماعية غدا (الأربعاء) أو بعد غد (الخميس) على أقصى تقدير.

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وكشف الأهلي عن مواجهة حرس الحدود وديا يوم الجمعة استعدادا لمنافسات السوبر المصري.

وتستضيف مدينة أبوظبي الإماراتية منافسات السوبر المصري خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ووضع الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة مارسيل كولر برنامج إعداد لتجهيز اللاعبين على الصعيدين البدني والفني.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تكليف محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق في الإمارات استعدادا لبطولة السوبر المصري.

ويشارك الأهلي في منافسات السوبر المصري بصفته بطل الدوري وبجانب كل من الزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويواجه الأهلي فريق سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري.

وتصل الفرق الأربعة إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر، بينما تقام التدريبات الفرعية في اليوم التالي.

وجاءت مباريات نصف النهائي كالآتي بتوقيت مصر:

الأحد 20 أكتوبر

الزمالك × بيراميدز (4:05 عصرا)

الأهلي × سيراميكا كليوباترا (8 مساء)

بينما يوم 24 أكتوبر الجاري تقام مباراتي المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية، على استاد محمد بن زايد.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 لقبا بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

ولم يسبق لفريقي بيراميدز أو سيراميكا كليوباترا التتويج بلقب السوبر المصري من قبل.

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر للمرة الثالثة على التوالي، بينما سيراميكا كليوباترا يشارك للمرة الثانية.

وكان الأهلي قد توج بآخر ثلاث نسخ أقيمت وجميعهم في الإمارات أمام فرق الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر على الترتيب.

أما الزمالك فكانت آخر تتويجاته بلقب السوبر المصري في 2020.

الأهلي ياسر إبراهيم
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