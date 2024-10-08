قناة جديدة تعلن إذاعة مواجهة الأهلي ضد العين في كأس إنتركونتينينتال

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 - 21:35

كتب : FilGoal

جمهور الأهلي

أعلنت قناة إم بي سي مصر 2، نقل مباراة الأهلي ضد العين في بطولة كأس إنتركونتينينتال.

ومن المنتظر أن يلتقي العين مع الأهلي يوم 29 أكتوبر المقبل في منافسات كأس إنتركونتيننتال.

وباتت قناة إم بي سي مصر ثالث قناة تعلن إذاعة المباراة بعد أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية.

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وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استحداث بطولة جديدة باسم "كأس إنتركونتينينتال".

وبذلك الشكل ستحل البطولة بدلا من كأس العالم للأندية بشكلها المتعارف عليه، بشكل سنوي.

وستضم البطولة أبطال القارات وتُختتم بمباراة نهائية في ملعب محايد بين الفائز من دوري أبطال أوروبا، والفائز في مباراة فاصلة بين القارات الـ 5 الأخرى.

نظام بطولة إنتركونتينينتال 2024

المرحلة الأولى

تقسم على دورين: يلعب العين بطل دوري أبطال آسيا مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، لتحديد فريق متأهل.

وستقام المباراة على ملعب بطل آسيا.

الفائز من اللقاء الأول يواجه الأهلي، لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الثانية

سيلعب بطل أمريكا الجنوبية مع باتشوكا بطل أمريكا الشمالية في مباراة واحدة.

وتم تحديد إقامة المباراة في الدوحة.

المرحلة الفاصلة

سيلعب الفائز من المرحلة الأولى مع الثانية في الدوحة يوم 14 ديسمبر 2024.

المباراة النهائية

سيلعب الفائز من المرحلة الفاصلة مع ريال مدريد الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا يوم 18 ديسمبر 2024 على استاد لوسيل بالدوحة.

كأس إنتركونتينينتال الأهلي العين قناة إم بي سي مصر
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