الصفقة الخامسة - زد يضم عبد الرحمن عماد من إنبي

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 - 21:35

كتب : FilGoal

عبد الرحمن عماد

أعلن نادي زد ضم عبد الرحمن عماد لاعب إنبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعقد يمتد 4 سنوات.

وكان FilGoal.com أشار في وقت سابق إلى إتمام زد الاتفاق بشان عبد الرحمن عماد لاعب نادي إنبي لضمه خلال فترة الانتقالات الجارية.

عبد الرحمن عماد وقع لزد في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع إنبي، ليصبح الصفقة الخامسة للفريق.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - زد يوقع مع عبد الرحمن عماد لاعب إنبي قائمة موريتانيا - انضمام لاعب زد لأول مرة.. وعودة هارونا وكامارا أمام مصر خبر في الجول - زد يتوصل لاتفاق للتعاقد مع ثنائي الأهلي.. ووضع بند أحقية إعادة الشراء

ويلعب عماد بصفوف إنبي منذ 2019 بعد أن صعد للفريق الأول.

ولم يشارك صاحب الـ 24 عاما سوى في 8 مباريات منذ بداية الموسم بقميص إنبي.

وأنهى زد موسمه الأول في الدوري في المركز السابع برصيد 51 نقطة، وخسر نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

وسبق لزد اللعب في الدوري الممتاز لموسم وحيد فقط في السابق بمسمى نادي مصر.

وضم زد خلال الانتقالات الصيفية أحمد عادل ميسي لاعب الاتحاد السابق، وحمدي علاء لاعب الزمالك السابق، وماجد هاني لاعب بلدية المحلة والزمالك السابق، وعمار حمدي لاعب المقاولون العرب والأهلي السابق.

زد الدوري المصري إنبي عبد الرحمن عماد
نرشح لكم
سموحة يعلن ضم محمود صابر من بيراميدز.. وتحفظ وحيد على نظام الدوري محمد فاروق: لم نتطرق لتعيين حكام أجانب في السوبر.. وكنت أنوي الاستقالة عدلي القيعي يعلن استقالته من رئاسة شركة الأهلي لكرة القدم سعد شلبي: تجهيز عقود استاد الأهلي والإعلان عن التصميم قريبا مختار مختار: وارد أن ندعم بأجنبي هذا الصيف.. ونتمنى عودة معلول ولكن حسين لبيب: الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر.. وفخورون بتحقيق 3 ألقاب محمد هاني ينزع الركبة الصناعية بعد 6 أسابيع الأهلي يعلن تعافي ياسر إبراهيم.. وموعد عودته للتدريبات
أخر الأخبار
سموحة يعلن ضم محمود صابر من بيراميدز.. وتحفظ وحيد على نظام الدوري 2 دقيقة | الكرة المصرية
محمد فاروق: لم نتطرق لتعيين حكام أجانب في السوبر.. وكنت أنوي الاستقالة 8 دقيقة | الدوري المصري
عدلي القيعي يعلن استقالته من رئاسة شركة الأهلي لكرة القدم 11 دقيقة | الكرة المصرية
اتحاد الكرة: هل يعقل أن نتسبب في استبعاد المنتخب من المونديال.. ولا نكلف الدولة شيئا 18 دقيقة | الكرة المصرية
سعد شلبي: تجهيز عقود استاد الأهلي والإعلان عن التصميم قريبا 42 دقيقة | الكرة المصرية
مختار مختار: وارد أن ندعم بأجنبي هذا الصيف.. ونتمنى عودة معلول ولكن 59 دقيقة | الدوري المصري
حسين لبيب: الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر.. وفخورون بتحقيق 3 ألقاب ساعة | الكرة المصرية
مران منتخب مصر - مشاركة صلاح ومرموش.. والظهور الأول لمحمود صابر ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - ضم عواد وعبد المنعم ونبيل عماد.. وغياب حجازي والنني وإمام 2 خبر في الجول - لاعب ليفربول السابق يخضع للاختبار في الزمالك 3 أجندة أبطال إفريقيا - مواعيد وترتيب مباريات الأهلي وبيراميدز في المجموعات 4 قرعة الكونفدرالية - الزمالك والمصري وعملاق نيجيريا في مجموعة واحدة