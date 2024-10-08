الصفقة الخامسة - زد يضم عبد الرحمن عماد من إنبي

أعلن نادي زد ضم عبد الرحمن عماد لاعب إنبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعقد يمتد 4 سنوات.

وكان FilGoal.com أشار في وقت سابق إلى إتمام زد الاتفاق بشان عبد الرحمن عماد لاعب نادي إنبي لضمه خلال فترة الانتقالات الجارية.

عبد الرحمن عماد وقع لزد في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع إنبي، ليصبح الصفقة الخامسة للفريق.

ويلعب عماد بصفوف إنبي منذ 2019 بعد أن صعد للفريق الأول.

ولم يشارك صاحب الـ 24 عاما سوى في 8 مباريات منذ بداية الموسم بقميص إنبي.

وأنهى زد موسمه الأول في الدوري في المركز السابع برصيد 51 نقطة، وخسر نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

وسبق لزد اللعب في الدوري الممتاز لموسم وحيد فقط في السابق بمسمى نادي مصر.

وضم زد خلال الانتقالات الصيفية أحمد عادل ميسي لاعب الاتحاد السابق، وحمدي علاء لاعب الزمالك السابق، وماجد هاني لاعب بلدية المحلة والزمالك السابق، وعمار حمدي لاعب المقاولون العرب والأهلي السابق.