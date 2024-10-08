بالينيا: أقاتل للحصول على فرصتي في بايرن

يثق جواو بالينيا في الحصول على فرصته الكاملة مع بايرن ميونيخ خلال المباريات المقبلة.

وانضم بالينيا إلى بارين هذا الصيف مقابل نحو 50 مليون يورو قادما من فولام.

وقال بالينيا عبر صيحفة بيلد الألمانية: " اللعب 150 دقيقة فقط؟ سيأتي وقتي. لهذا السبب أعمل بجد كل يوم".

وشدد "أنا أقاتل للحصول على فرصتي. لأكون صادقا ، لست مهتما بالرد عن ما يتردد بأنني فقدت صبري".

لاعب الوسط البرتغالي صاحب الـ29 عاما شارك خلال 6 مباريات منذ انضمامه إلى العملاق البافاري.

ووقع بالينيا على عقد يربطه بالنادي البافاري حتى عام 2028.