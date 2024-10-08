بالينيا: أقاتل للحصول على فرصتي في بايرن
الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 - 21:32
كتب : FilGoal
يثق جواو بالينيا في الحصول على فرصته الكاملة مع بايرن ميونيخ خلال المباريات المقبلة.
وانضم بالينيا إلى بارين هذا الصيف مقابل نحو 50 مليون يورو قادما من فولام.
وقال بالينيا عبر صيحفة بيلد الألمانية: " اللعب 150 دقيقة فقط؟ سيأتي وقتي. لهذا السبب أعمل بجد كل يوم".
وشدد "أنا أقاتل للحصول على فرصتي. لأكون صادقا ، لست مهتما بالرد عن ما يتردد بأنني فقدت صبري".
لاعب الوسط البرتغالي صاحب الـ29 عاما شارك خلال 6 مباريات منذ انضمامه إلى العملاق البافاري.
ووقع بالينيا على عقد يربطه بالنادي البافاري حتى عام 2028.
نرشح لكم
جارديان: اجتماع قيادات مانشستر يونايتد لحسم مصير تين هاج.. وبديلان مقترحان زاراجوزا: لست نادما على الانتقال إلى بايرن.. قبل عامين كنت ألعب في الدرجة الثانية ديلي ميل: خبراء سكاي سبورتس دعموا رفع البطاقة الحمراء عن برونو فيرنانديز إهانة الحكم تحرم ميلان من ثيو هيرنانديز السعودية تستضيف السوبر الإيطالي للمرة الخامسة مدافع يوفنتوس يخضع لجراحة ناجحة في الرباط الصليبي Gaming – إطلاق بطاقة فريق الأسبوع لـ عمر مرموش رئيس رابيد بوخاريست: نعمل لاستخراج تصريح عمل بوبيندزا.. ونحن في نزاع مع الزمالك