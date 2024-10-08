الخطيب ومرتجي يشاركان في حفل استقبال الجمعية العمومية للأندية الأوروبية

شارك محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وخالد مرتجي امين الصندوق في حفل الاستقبال للجمعية العمومية للأندية الأوروبية.

وتقام الفاعلية خلال الفترة ما بين 8 إلى 10 أكتوبر.

وأقيم حفل التعارف مساء اليوم الثلاثاء بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة اليونانية أثينا، وذلك قبل المشاركة غدا الأربعاء في اجتماع الجمعية العمومية الحادية والثلاثين لرابطة الأندية الأوروبية.

ويشارك في الجمعية العمومية مالكو الأندية الأوروبية وكبار الرؤساء التنفيذيين، والعديد من الأطراف المعنية لمناقشة أهم التحديات التي تواجه كرة القدم لصياغة رؤية مشتركة للمستقبل.

وكان ناصر الخليفي، رئيس رابطة الأندية الأوروبية، قد وجه الدعوة لمحمود الخطيب عقب تتويج النادي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا وتأهله للمشاركة في بطولة العالم للأندية بنظامها الجديد، والمقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية في يونيو القادم.

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس السوبر المصري مع كل الزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويلعب الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، فيما يواجه الزمالك أمام بيراميدز في نصف النهائي.

وعقب الانتهاء من المشاركة في السوبر المصري، سيخوض الأهلي مواجهة العين في بطولة إنتركونتيننتال.