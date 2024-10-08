الخطيب ومرتجي يشاركان في حفل استقبال الجمعية العمومية للأندية الأوروبية

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 - 21:18

كتب : حسام نور الدين

محمود الخطيب - خالد مرتجي

شارك محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وخالد مرتجي امين الصندوق في حفل الاستقبال للجمعية العمومية للأندية الأوروبية.

وتقام الفاعلية خلال الفترة ما بين 8 إلى 10 أكتوبر.

وأقيم حفل التعارف مساء اليوم الثلاثاء بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة اليونانية أثينا، وذلك قبل المشاركة غدا الأربعاء في اجتماع الجمعية العمومية الحادية والثلاثين لرابطة الأندية الأوروبية.

أخبار متعلقة:
الأهلي يعلن موعد السفر إلى الإمارات لخوض السوبر الدماطي يرأس بعثة الأهلي في السوبر المصري منافس الأهلي - تقرير إماراتي: العين متمسك باستمرار كريسبو أون تايم سبورتس تنقل مباراتي مصر للناشئين أمام روسيا

ويشارك في الجمعية العمومية مالكو الأندية الأوروبية وكبار الرؤساء التنفيذيين، والعديد من الأطراف المعنية لمناقشة أهم التحديات التي تواجه كرة القدم لصياغة رؤية مشتركة للمستقبل.

قد تكون صورة ‏‏‏شخصين‏، و‏مِنبر‏‏ و‏نص‏‏

وكان ناصر الخليفي، رئيس رابطة الأندية الأوروبية، قد وجه الدعوة لمحمود الخطيب عقب تتويج النادي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا وتأهله للمشاركة في بطولة العالم للأندية بنظامها الجديد، والمقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية في يونيو القادم.

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس السوبر المصري مع كل الزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويلعب الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، فيما يواجه الزمالك أمام بيراميدز في نصف النهائي.

وعقب الانتهاء من المشاركة في السوبر المصري، سيخوض الأهلي مواجهة العين في بطولة إنتركونتيننتال.

الأهلي محمود الخطيب خالد مرتجي
نرشح لكم
القيعي: لماذا انتظر القندوسي عامين للحديث؟.. وأتمنى حصول معلول على الجنسية سيف الوزيري: تلقينا عروضا من دول عربية لاستضافة مباريات مصرية بينهم العراق "الشعار على قمصان الأندية".. موسم الرياض الراعي الرسمي لكأس السوبر المصري سموحة يعلن ضم محمود صابر من بيراميدز.. وتحفظ وحيد على نظام الدوري محمد فاروق: لم نتطرق لتعيين حكام أجانب في السوبر.. وكنت أنوي الاستقالة عدلي القيعي يعلن استقالته من رئاسة شركة الأهلي لكرة القدم اتحاد الكرة: لن نتسبب في أذى للمنتخب.. لدينا ودائع بالملايين ولا نكلف الدولة شيئا سعد شلبي: تجهيز عقود استاد الأهلي والإعلان عن التصميم قريبا
أخر الأخبار
كرة طائرة - إصابة لاعب الأهلي بقطع في غضروف الركبة 35 ثاتيه | كرة طائرة
القيعي: لماذا انتظر القندوسي عامين للحديث؟.. وأتمنى حصول معلول على الجنسية 5 دقيقة | الكرة المصرية
سيف الوزيري: تلقينا عروضا من دول عربية لاستضافة مباريات مصرية بينهم العراق 7 دقيقة | الدوري المصري
"الشعار على قمصان الأندية".. موسم الرياض الراعي الرسمي لكأس السوبر المصري 32 دقيقة | الكرة المصرية
سموحة يعلن ضم محمود صابر من بيراميدز.. وتحفظ وحيد على نظام الدوري ساعة | الكرة المصرية
محمد فاروق: لم نتطرق لتعيين حكام أجانب في السوبر.. وكنت أنوي الاستقالة ساعة | الدوري المصري
عدلي القيعي يعلن استقالته من رئاسة شركة الأهلي لكرة القدم ساعة | الكرة المصرية
اتحاد الكرة: لن نتسبب في أذى للمنتخب.. لدينا ودائع بالملايين ولا نكلف الدولة شيئا ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أجندة أبطال إفريقيا - مواعيد وترتيب مباريات الأهلي وبيراميدز في المجموعات 2 خبر في الجول - لاعب ليفربول السابق يخضع للاختبار في الزمالك 3 قرعة الكونفدرالية - الزمالك والمصري وعملاق نيجيريا في مجموعة واحدة 4 الأهلي يعلن عرض قندوسي للبيع وإعادة هيكلة إدارة التعاقدات