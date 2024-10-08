الأهلي يعلن موعد السفر إلى الإمارات لخوض السوبر

أعلن النادي الأهلي، سفر بعثة الفريق إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعدادا لخوض بطولة السوبر المصرية.

وتقام بطولة السوبر المصري خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر.

وكشف الأهلي عبر موقعه الرسمي، أن محمد رمضان المدير الرياضي أنهى كافة الترتيبات الخاصة بالسفر، وما يتعلق بالانتقالات وملاعب التدريب وتوفير الأجواء الملائمة للجهاز الفني واللاعبين خلال المشاركة في البطولة.

ويرأس بعثة النادي الأهلي في الإمارات محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة.

وتستضيف مدينة أبوظبي الإماراتية منافسات السوبر المصري خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ويشارك الأهلي في منافسات السوبر المصري بصفته بطل الدوري وبجانب كل من الزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكانت اللجنة المنظمة كشفت سابقا عن وصول الفرق الأربعة إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر، بينما تقام التدريبات الفرعية في اليوم التالي.

وجاءت مباريات نصف النهائي كالآتي بتوقيت مصر:

الأحد 20 أكتوبر

الزمالك × بيراميدز (4:05 عصرا)

الأهلي × سيراميكا كليوباترا (8 مساء)

بينما يوم 24 أكتوبر الجاري تقام مباراتي المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية، على استاد محمد بن زايد.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 لقبا بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

ولم يسبق لفريقي بيراميدز أو سيراميكا كليوباترا التتويج بلقب السوبر المصري من قبل.

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر للمرة الثالثة على التوالي، بينما سيراميكا كليوباترا يشارك للمرة الثانية.

وكان الأهلي قد توج بآخر ثلاث نسخ أقيمت وجميعهم في الإمارات أمام فرق الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر على الترتيب.

أما الزمالك فكانت آخر تتويجاته بلقب السوبر المصري في 2020.