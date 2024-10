EA FC 25.. طور رش وأشياء أخرى للتحسن في المستقبل

مع نهاية شهر سبتمبر الماضي طرحت شركة EA نسختها الجديدة من لعبتها الشهيرة EA FC 25 وهي الثانية في السلسلة بعد نهاية التعاقد مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

حسنا كلاعب للسلسلة الشهيرة منذ عام 1998 فأنا حريص دائم على خوض التجربة الممتعة كل عام بالنسبة لي والبحث عن الجديد وفي نسخة 25 وجدت الطور المفضل لي أخيرا وهو Rush.

لذا لندخل سريعا في تقييم كل شيء في اللعبة.

طور Rush

ذلك الطور وصفته EA في بيان سابق لها بأنه "أكثر تجربة اجتماعية وتفاعلية بنيناها على الإطلاق، ونواصل تقديم تجربة أصلية للعبة العالم مما يعزز رؤيتنا لمستقبل يركز على الجمهور المشجعين لكرة القدم".

وفي الواقع فإن الوصف جاء دقيقا فهذا الطور يتواجد ألتيميت تيم وكلوبس وكيك أوف ولكنه يصل لقمة إثارته في ألتيميت تيم.

الطور هو عبارة عن مباراة كرة قدم خماسية والحارس يتحكم فيه الذكاء الاصطناعي ويختار كل فرد لاعبا يخوض به المباراة التي تمتد لـ7 دقائق.

التجربة الاجتماعية المقصودة هنا هي كيفية تعاون 4 لاعبين سويا من أجل الفوز وإلا فإن الهزيمة ستلاحقهم حتما لا محالة.

لذا فأنت في كل مباراة تخوضها مضطر أن تتعاون مع 3 لاعبين جدد للبحث عن إمكانية الفوز.

في إحدى المباريات فزت مع اللاعبين الذين لا أعرفهم 12-0 وبعدها سقطت 11-7، وفي المباراتين شعرت بالاستمتاع حتى النهاية.

صوت المعلق الإسباني فيرناندو بالومو وهو يصرخ مع كلمة "جوووووول" تعطيك الكثير من الحماس لتسجيل المزيد من الأهداف.

حتى فكرة الكارت الأزرق بدلا من الطرد والإيقاف لدقيقة حال ارتكابك لمخالفة أمر ممتع أكثر من الطرد.

هذا الطور ممتع في كل تفاصيله حتى الآن وهو أكثر ما جذبني في النسخة الجديدة.

طور المهنة Career

لطالما أحببت طور المهنة وكنت أعتبره المفضل بالنسبة لي على مدار العديد من السنوات لكن في الأعوام الأخيرة ابتعدت عنه لأنه أصابه الملل جراء عدم التجديد.

لكن في العام الجاري قررت EA إقحام العديد من التحسينات وبعض الأشياء من العالم الواقعي للعبة لتعطيك شعور المدرب وأنك حقا تمارس اللعبة.

لذا فقد أحببت فكرة تواجد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو وجملته الشهيرة Here We Go مع حدوث الصفقات.

هذا بالإضافة لمحاكاة العالم الواقعي وبدء مسيرتك مع أحد الأندية وهو يمر بوضع مشابه لما يمر به حاليا في الحقيقة.

مع إمكانية تدريب اللاعبين واختيار حدة التدريب وإمكانية الحكم على اللاعبين الشباب من خلال لعب مباريات Rush.

لكنني لم أحب جمع نقاط الموسم SP بين طور الألتيميت وكلوبس والمهنة، كنت أفضل أن تكون جوائز طور كل منهم بشكل منفرد، فلماذا يجب علي اختيار جائزة لطور المدرب وأنا داخل طور ألتيميت؟

أحب أن تكون كل مكافأة خاصة بالطور الذي ألعبه.

ما حدث في طور المهنة من تحسينات هو مجرد بداية للمستقبل ليعود ويتصدر المشهد من جديد للعديد من اللاعبين الذين يحبونه.

ألتيميت تيم

أعادت EA الصعود والهبوط في مباريات Rivals بعدما كان لا يوجد هبوط في السنوات الأخيرة ولكن لتحصل على الجوائز الأسبوعية فأنت الآن مطالب بالفوز في 15 مباراة وليس 7.

أرى أن للفوز على الجوائز الأسبوعية الجيدة وللفوز 15 مباراة فهذا عدد ضخم فهذا يعني أن معدل الانتصار المطلوب زاد بنسبة 101%.

لذا أعتقد أن العودة بنظام الفوز 7 مباريات لتحصل على الجوائز الأسبوعية أمر أفضل بكثير خاصة مع تواجد نقاط ومهام لطور Rush بالإضافة لوجود Fut Champions.

في السياق ذاته ورغم المطالبات لكنه لم يحدث أن تحصل على نقاط الفوز حال انسحاب الخصم، وهذا شيء يطالب به كل اللاعبين ولمواجهة الغش الذي يحدث.

الملاحظة الأخرى هي إقحام نظام FC IQ الخاص بالذكاء الاصطناعي والذي يجعل كل شخص له الخطة والتكتيك الخاص به في اللعبة.

هذا بالإضافة لأنه لأول مرة يتواجد دور هام للمدربين في ألتيميت تيم فعلى سبيل المثال لو اخترت بيب جوارديولا لتدريب فريقك ستظهر لك رسالة هل تفضل باللعب بتكتيكاته الخاصة أم بالتكتيك الخاص بك، وهذه نقلة كبرى لمحاكاة الواقع في اللعبة.

الشيء الملاحظ مثل نسخ السنوات الأخيرة هو اعتماد اللاعبين على أصحاب السرعات لذا في الكثير من الأحيان تجد الفرق متشابهة للغاية بتواجد بعض اللاعبين حاليا مثل الشقيقين خيفرين وماركوس تورام.

على سبيل المثال قبل عدة سنوات كان نادرا ما تجد فريقين متشابهين أما حاليا فالكل يعتمد على اللاعبين أصحاب السرعات وهذا شيء يجب أن يتغير.

إذ أن كل اللاعبين يعتمدون على أصحاب السرعات نظرا لبطء الدفاع وهذا ينقلنا للنقطة التالية.

الخطة

أحد أكثر الأشياء المبهمة بالنسبة لي كانت في كيفية اختيار الخطة لفريقي في طور Kick Off فمع إقحام العديد من التكتيكات الجديدة والتعليمات بسبب FC IQ فإنه كان من الصعب علي تغيير الخطة.

وبناء عليه قررت البحث عبر يوتيوب ووجدت الكثير من الفيديوهات التي تشرح كيفية تغيير الخطة، فقط ابحث بـHow to change formation in ea fc 25.

كان يجب أن يحدث الأمور بسهولة أكبر لأنه في النهاية اضطررت لخوض المباراة بالخطة التقليدية.

لكن عدا ذلك فأنا معجب بفكرة التكتيك المختلف لكل لاعب ورغم أن الكثيرين ينسخون الخطة والأسلوب عن طريق استخدام الكود الخاص لكنه كفكرة ومبدأ فهو يحث كل لاعب على البحث عن تكتيك جديد وفريد يُعظم من نقاط قوة فريقه.

الجرافيك

أحد أكثر الأشياء التي تحاول EA تحسينها على مدار السنوات الماضية هي الجرافيك الخاص باللعبة ومع وجود بعض اللاعبين لم يتم نسخ وجوههم فهناك نظام جديد أتاح ظهورهم بشكل أفضل من ذي قبل.

وبناء عليه فأصبح اللاعب يشبه قرينه الواقعي إلى حد كبير حتى لو لم يكن هناك عملية نسخ تمت لوجهه وهذا يضفي المزيدج من الواقعية.

EA FC 25 تجربة جميلة ومختلفة قليلا عن نسخة 24 ولعل السبب الأبرز هو طور Rush.