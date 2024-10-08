زاراجوزا: لست نادما على الانتقال إلى بايرن.. قبل عامين كنت ألعب في الدرجة الثانية

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 - 20:06

كتب : FilGoal

بريان زاراجوزا - بايرن ميونيخ

يرى بريان زاراجوزا لاعب بايرن ميونيخ المعار إلى أوساسونا أنه لم يندم على خطوة انتقاله للعملاق الألماني.

ولعب زاراجوزا 6 اشهر فقط بقميص بايرن قبل أن يعود إلى الدوري الإسباني بداية هذا الموسم.

وقال زاراجوزا في تصريحات نقلتها "سكاي سبورت": "لست نادما على انتقالي إلى بايرن على الإطلاق".

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وأضاف "قبل عامين كنت ألعب في الدرجة الثانية ثم تعاقد معي بايرن ميونيخ بعد ذلك ، لذلك هذا شيء لا يصدق لأي لاعب في هذا الموقف، الجميع يريد اللعب هناك".

وانتقل زاراجوزا إلى بايرن ميونيخ في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من غرناطة.

وأعلن بايرن بعد 6 أشهر فقط انتقال زاراجوزا إلى أوساسونا لمدة موسم على سبيل الإعارة.

اللاعب كان قريبا من الانتقال إلى فالنسيا لكن أوساسونا نجح في الوصول إلى اتفاق مع النادي البافاري.

واشتهر الجناح الإسباني كثيرا بعد مباراة فريقه السابق غرناطة ضد برشلونة في الموسم الماضي بعدما سجل هدفين وتألق كثيرا.

ولعب زاراجوزا 21 مباراة مع غرناطة الموسم الماضي قبل الانضمام لبايرن وخلالها سجل 6 أهداف وصنع هدفين.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 22 عاما مع بايرن في 7 مباريات بواقع 171 دقيقة ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

وفي هذا الموسم خاض 9 مباريات مع أوساسونا وسجل هدفا وصنع 3 أخرين.

بريان زاراجوزا بايرن ميونيخ
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