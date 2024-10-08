كرة سلة - بمشاركة ثلاثي مصري.. جدول مواعيد ربع نهائي البطولة العربية للأندية

تقام غدا الأربعاء منافسات ربع نهائي البطولة العربية لأندية السلة والمقامة في الإسكندرية حتى 12 أكتوبر الجاري.

وبلغ ثلاثة فرق مصرية الدور ربع النهائي وهم الاتحاد وسبورتنج وسموحة.

ويصطدم فريق سبورتنج بنظيره سموحة لتفقد مصر فريقا بينهما في نصف النهائي.

وجاء جدول ربع النهائي كالآتي: (الأربعاء 9 أكتوبر)

القادسية الكوسيتي × كاظمة الكويتي (2 ظهرا)

سبورتنج × سموحة (4:30 عصرا)

العربي القطري × الغرافة القطري (7 مساء)

الاتحاد × الوحدة الإماراتي (9:30 مساء)

وكان فريق بيروت اللبناني قد حقق لقب النسخة الأخيرة التي أقيمت في الدوحة بمشاركة الاتحاد والأهلي من مصر، بالفوز على سلا المغربي في النهائي.

وحقق الاتحاد السكندري لقب البطولة سبع مرات سابقة آخرها عام 2019 بالمغرب.

وانسحبت أربعة فرق من البطولة العربية للأندية قبل أيام قليلة من انطلاقها ليتقلص عدد الفرق من 16 إلى 12 فريقا.

واعتذرت فرق بيروت والانطواني من لبنان، وترجي دراية الجزائري، وجمعية سلا المغربي.

وجاء اعتذار بيروت والأنطواني بسبب الأحداث الجارية في لبنان من عدوان قوات الاحتلال.