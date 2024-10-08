الشباب يستعيد حمد الله في دربي النصر

يستعيد نادي الشباب خدمات نجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله في المواجهة المرتقبة ضد النصر.

ويلعب الشباب أمام النصر يوم 18 أكتوبر الجاري ضمن الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن حمد الله تعافى من الإصابة وبات جاهزا لخوض مواجهة النصر.

وأوضحت التقارير أن حمد الله سيخوض برنامج تأهيلي خاص من أجل تجهيزة لدربي النصر.

حمد الله غاب عن مباراة الشباب أمام ضمك التي خسرها فريقه بهدف دون رد بسبب الإصابة.

وانضم حمد الله لصفوف الشباب بداية الموسم الجاري قادما من اتحاد جدة.

مواجهة النصر تحمل طابع خاص لحمد الله الذي سبق له ارتداء قميص العالمي بين عامي 2018-2022.

وخاض حمد الله 108 مباراة بقميص النصر وسجل خلالهم 112 هدفا في جميع المسابقات.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 14 نقطة.

فيما يتواجد الشباب في المركز الرابع برصيد 12 نقطة.