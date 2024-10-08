أون تايم سبورتس تنقل مباراتي مصر للناشئين أمام روسيا

أعلنت قنوات أون تايم سبورتس نقل مباراتي منتخب مصر للناشئين مواليد 2007، و2008 أمام نظيرهما الروسي.

وتستضيف الإسكندرية دورة ودية بمشاركة 3 منتخبات مصر والكويت وروسيا مواليد 2007، و2008، وتقام خلال الفترة من 7 إلى 13 أكتوبر الجاري.

ويلتقي منتخب مصر 2007 أمام نظيره الروسي في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

ويضم منتخب مصر مواليد 2007 أسامه نبيه مديرًا فنيا، وشريف عبد الفضيل مدربا عاما، ومحمد عمر النور مدربا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربا للحراس.

ويستعد المنتخب لخوض بطولة إفريقيا المقررة العام المقبل 2025.

فيما يواجه منتخب مصر مواليد 2008 نظيره الروسي في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويضم منتخب مصر مواليد 2008 أحمد الكأس ومحمد إبراهيم مدربا عاما، رامي عادل مدربا مساعدا، أحمد فوزي مدربا للحراس.

ويستعد منتخب 2008 لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا نوفمبر المقبل.

وكان منتخب مواليد 2008 توج ببطولة شمال إفريقيا، وشارك فيها 5 منتخبات، الجزائر مستضيفة البطولة، ومصر، والمغرب، وتونس، وليبيا.

وجمع منتخب مصر في البطولة 8 نقاط من فوزين أمام ليبيا 2-1 والمغرب 3-1، وتعادلين أمام الجزائر 1-1 وتونس 1-1.