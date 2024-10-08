موسم الرياض يعلن رعاية الدوري الإسباني لمدة 3 أعوام

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 - 19:20

كتب : FilGoal

شراكة موسم الرياض - الدوري الإسباني

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية رعاية موسم الرياض للدوري الإسباني لمدة 3 أعوام مقبلة.

وأشار بيان موسم الرياض أن هذه الشراكة خطوة في مسيرتهم نحو العالمية.

وجاء بيان موسم الرياض كالآتي:

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"وقع موسم الرياض ممثلا بالرئيس التفنيذي للهيئة العامة للترفيه، فيصل بافرط، عقد شراكة مع الدوري الإسباني لكرة القدم، ومثله خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري".

"عقد الرعاية لمدة ثلاثة مواسم، يصبح فيها الموسم راعيا رسميا للدوري الذي يعتبر أحد أقوى الدوريات في العالم".

"تمثل هذه الشراكة خطوة جديدة في مسيرة موسم الرياض نحو العالمية، إذ يسعى الموسم لتقديم فعاليات متميزة تضع المملكة في مقدمة الوجهات الترفيهية في العالم، بدعم سخي تقدمه القيادة الرشيدة لقطاع الترفيه ومختلف القطاعات الأخرى".

"وأكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني على أهمية المملكة العربية السعودية باعتبارها منطقة استراتيجية للرابطة، وأشار إلى الشغف الكبير الذي يتمتع به عشاق كرة القدم في السعودية تجاه الدوري الإسباني، وتسعى الرابطة لتعزيز نمو صناعة الرياضة والترفيه في المملكة من خلال دعم مبادرات متميزة مثل موسم الرياض".

"بينما أعرب ديفيد فيا سفير لا ليجا عن ثقته في أن الشراكة مع السعودية سوف تفتح آفاقا جديدة للتعاون، إذ أن كرة القدم في السعودية شهدت نموا هائلا في السنوات الأخيرة مما يجعلها شريكا مثاليا".

وأخيرا اختتم البيان "تهدف هذه الشراكة في إطار حضور موسم الرياض على المستوى العالمي إلى إقامة أنشطة وفعاليات ترويجية للعلامتين التجاريتين وتنفيذ مبادرات مشتركة بين الجهتين، وتركز على عشاق كرة القدم وزوار موسم الرياض مما يعزز من جاذبية الموسم كوجهة عالمية".

موسم الرياض الدوري الإسباني رابطة الدوري الإسباني
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