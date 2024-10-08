اتحاد الكرة: مشاركة المنتخب في كأس العالم غير مهددة.. وغلق ملف مواجهة بلجيكا

نفى الاتحاد المصري لكرة القدم تهديد منتخب مصر من المشاركة في كأس العالم 2026.

وانتشرت تقارير عن تهديد منتخب مصر من المشاركة في كأس العالم 2026 بسبب مستحقات الشركة المنظمة لمواجهة بلجيكا الودية في 2022.

وأوضح اتحاد الكرة في تصريحات للصحفيين "ما تم تداوله مؤخرا حول وجود أزمة تتعلق بالمواجهة الودية التي خاضها المنتخب المصري أمام نظيره البلجيكي عام 2022 غير صحيح".

وتابع "القضية تم إغلاقها، ولا يوجد أي تهديد بشأن مشاركة المنتخب في كأس العالم 2026".

واختتم توضيح اتحاد الكرة "تم إغلاق الملف المتعلق بهذه المباراة بين الاتحاد والشركة المنظمة في إطار اللوائح والقوانين نهائيا".

ولعب منتخب مصر أمام بلجيكا في نوفمبر 2022 بدولة الكويت.

ونجح الفراعنة وقتها تحت قيادة روي فيتوريا في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف واحد.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم رفقة منتخبات غينيا بيساو وبوركينا فاسو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

وينفرد منتخب مصر بالصدارة عقب مرور أربع جولات برصيد 10 نقاط وبفارق 4 نقاط عن غينيا بيساو.

وتقام الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات يومي 17 و24 مارس المقبل أمام كل من إثيوبيا وسيراليون على الترتيب.

ويتأهل متصدر الترتيب مباشرة إلى كأس العالم 2026.