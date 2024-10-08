خبر في الجول - الاتحاد ينهي تعاقده مع الجابري.. واللاعب ينتقل إلى طلائع الجيش

أنهى نادي الاتحاد السكندري تعاقده مع حامد الجابري لاعب الفريق، المنضم حديثا في الأول من سبتمبر الماضي.

وعلم FilGoal.com أن إنهاء التعاقد مع اللاعب جاء بعد تقرير من المدرب اليوناني للفريق نيكوديموس بابافاسيليو.

وانتقل الجابري إلى طلائع الجيش في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع الاتحاد السكندري.

وانضم حامد الجابري إلى الاتحاد في صفقة انتقال حر، قادما من حرس الحدود لمدة 4 سنوات.

ويلعب الجابري في مركز وسط الملعب وأسهم في صعود حرس الحدود للدوري الممتاز في الموسم الماضي.

وأنهى الاتحاد السكندري الموسم الماضي في المركز الحادي عشر برصيد 41 نقطة.

ويتولى القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو تدريب الاتحاد السكندري في الموسم الجديد خلفا لأحمد ساري الذي أنهى الموسم مع الفريق.