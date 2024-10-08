اسكواش - بسبب كسر في الأنف.. نوران جوهر تخضع لعملية جراحية
الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 - 18:17
كتب : محمد سمير
خضعت نوران جوهر المصنفة الثانية عالميا لعملية جراحية بسبب كسر في الأنف.
وتعرضت نوران جوهر لإصابة في الأنف خلال نهائي بطولة قطر كلاسيك الأخيرة.
وحصدت نوران جوهر وصافة بطولات مصر المفتوحة وباريس المفتوحة وقطر كلاسيك على الترتيب هذا الموسم.
وتستعد نوران جوهر لخوض منافسات أمريكا المفتوحة للاسكواش والمقرر إقامتها خلال الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر الجاري.
وحققت نوران جوهر 28 لقبا خلال مسيرتها الدولية.
وتألقت نوران مع ختام الموسم الماضي بتحقيق ألقاب بلاك بول وبريطانيا المفتوحة والجونة الدولية على الترتيب.
واختتمت نوران موسمها الماضي ختاما مثاليا بعد تحقيق لقب بطولة العالم للمرة الأولى في مسيرتها.
ووصلت نوران لنهائي البطولات الثلاثة التي أقيمت هذا الموسم حتى الآن.
ولم تجر سوى بطولات مصر المفتوحة وباريس المفتوحة وقطر كلاسيك هذا الموسم.