تصفيات كأس العالم - التعمري مهدد بالغياب عن الأردن أمام كوريا الجنوبية

بات موسى التعمري نجم مونبيليه الفرنسي مهددا بالغياب عن منتخب الأردن خلال مواجهته المرتقبة ضد كوريا الجنوبية.

ويحل منتخب كوريا الجنوبية ضيفا على نظيره الأردني يوم الخميس المقبل ضمن تصفيات كأس العالم.

وبحسب صحيفة الدستور الأردنية، فإن التعمري لم يصل إلى درجة الجاهزية الكاملة من الإصابة التي لحقت به في القدم.

وأوضحت التقارير أن التعمري الذي يغيب منذ نحجو شهر عن المباريات والتدريبات الجماعية بسبب الإصابة مازال يحتاج لمزيد من الوقت للوصول إلى الجاهزية التامة.

التعمري صاحب الـ 27 عاما لعب 60 مباراة بقميص منتخب الأردن وسجل 21 هدفا وصنع 10 أخرين.

في المقابل سيفقد منتخب كوريا الجنوبية أهم نجومه، سون هيونج مين محترف توتنام الانجليزي بسبب الاصابة.

ويتصدر منتخب الأردن ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن كوريا الجنوبية والعراق يليهما الكويت برصيد نقطتين ثم فلسطين بنقطة واحدة ويتذيل الترتيب المنتخب العُماني بدون أي نقطة. ‏‎

وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.