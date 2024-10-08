دوري المحترفين - ختام الجولة الأولى بانتصار مثير لـ المقاولون.. وفوز أسوان دون قيد

اختتمت منافسات الجولة الأولى من دوري المحترفين المصري والمؤهل لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق المقاولون العرب انتصارا مثيرا بالفوز على القناة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وسجل أهداف المقاولون العرب كل من محمد ماجد بلح ومصطفى جمال وتشارلز باسي، بينما سجل للقناة كل من ميشو عمارة ومودي شلاطة ومصطفى سلطان.

وأهدر حسام بركات ركلة جزاء للقناة خلال المباراة.

بينما حقق أسوان الفوز على السكة الحديد مودرن بالمباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب.

وسجل محمد أسامة هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.

ويشارك أسوان في منافسات دوري المحترفين دون تعاقد مع لاعبين جدد بسبب إيقاف القيد.

أما لافيينا فنجح في تحقيق الفوز بهدفين دون مقابل على فريق راية.

وسجل الثنائي عبد الرحمن محمود ويوسف فهيد الهدفين.

أما كهربا الإسماعيلية فخسر على ملعبه أمام ديروط بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل لكهرباء الإسماعيلية مؤمن إبراهيم من ركلة جزاء، بينما سجل محمود منجاوي ومحمد عصام هدفي ديروط.

وأخيرا حقق سبورتنج انتصاره على بترول أسيوط بهدفين دون مقابل سجلهما رزق عبد الحليم وعبد الرحمن أجويرو.

وشهد اللقاء طرد أحمد فاروق المدير الفني لفريق سبورتنج.

ويتكون دوري المحترفين من 20 فريقا ويقام بالنظام الاعتيادي من دورين.

وتتأهل الفرق الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز.

وتنطلق الجولة الثانية يوم الإثنين المقبل.