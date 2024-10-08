إهانة الحكم تحرم ميلان من ثيو هيرنانديز

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 - 17:57

كتب : FilGoal

ثيو هيرنانديز - إنتر وميلان

تعرض الفرنسي ثيو هيرنانديز لاعب ميلان الإيطالي للإيقاف لمدة مباراتين.

وخسر ميلان ضد فيورنتينا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

وقررت اللجنة التأديبية برابطة الدوري الإيطالي إيقاف هيرنانيدز مباراتين بسبب تعليقات مهينة تجاه حكم مباراة فريقه ضد فيورنتينا.

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وأوضحت اللجنة التأديبية في رابطة الدوري أن اللاعب وجه تعليقات مهينة للغاية تجاه الحكم عدة مرات وبطريقة غير محترمة في نهاية المباراة.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء للفرنسي الذي أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول، بعد نهاية المباراة مباشرة، بعد طرد مدرب فيورنتينا رافاييلي بالادينو في الدقيقة 85.

وحصل ميلان على ركلة جزاء ثانية سددها الإنجليزي تامي أبراهام في الدقيقة 56، لكن الحارس الإسباني دافيد دي خيا تصدى لها بعد الأولى.

وسيغيب هيرنانديز، عن مباراتين أمام أودينيزي في سان سيرو، وبولونيا خارج ملعب ميلان.

ويحتل ميلان المركز السادس في الدوري بفارق خمس نقاط عن نابولي المتصدر.

كما خسر ميلان مباراتين في دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول وباير ليفركوزن.

ثيو هيرنانديز ميلان
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