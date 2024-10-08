منافس الأهلي - تقرير إماراتي: العين متمسك باستمرار كريسبو

يتمسك العين الإماراتي باستمرار هيرنان كريسبو المدير الفني للفريق بالرغم من تقارير البحث عن خليفته.

ويلتقي الأهلي مع العين في بطولة إنتركونتيننتال يوم 29 من أكتوبر الجاري.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استحداث بطولة جديدة باسم "كأس إنتركونتينينتال"، وبذلك الشكل ستحل البطولة بدلا من كأس العالم للأندية بشكلها المتعارف عليه، بشكل سنوي.

وكشفت صحيفة الاتحاد الإماراتية وفقا لمصادرها عدم وجود أي نية من إدارة العين لتغيير هيرنان كريسبو.

وتتمسك إدارة العين باستمرار كريسبو من أجل استقرار الفريق قبل المواجهات الحاسمة المقبلة.

ويستعد فريق العين لمواجهة الهلال السعودي يوم 21 أكتوبر الجاري ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

بينما يواجه الأهلي بالقاهرة يوم 29 من الشهر ذاته ضمن منافسات كأس إنتركونتينينتال.

وستضم بطولة إنتركونتينينتال أبطال القارات وتُختتم بمباراة نهائية في ملعب محايد بين الفائز من دوري أبطال أوروبا، والفائز في مباراة فاصلة بين القارات الـ 5 الأخرى.

نظام بطولة إنتركونتينينتال 2024

المرحلة الأولى

تقسم على دورين: يلعب العين بطل دوري أبطال آسيا مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، لتحديد فريق متأهل.

وستقام المباراة على ملعب بطل آسيا.

الفائز من اللقاء الأول يواجه الأهلي، لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الثانية

سيلعب بطل أمريكا الجنوبية مع باتشوكا بطل أمريكا الشمالية في مباراة واحدة.

وتم تحديد إقامة المباراة في الدوحة.

المرحلة الفاصلة

سيلعب الفائز من المرحلة الأولى مع الثانية في الدوحة يوم 14 ديسمبر 2024.

المباراة النهائية

سيلعب الفائز من المرحلة الفاصلة مع ريال مدريد الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا يوم 18 ديسمبر 2024 على استاد لوسيل بالدوحة.