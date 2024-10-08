منافس الأهلي - تقرير إماراتي: العين متمسك باستمرار كريسبو

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 - 17:54

كتب : FilGoal

هيرنان كريسبو المدير الفني لـ الدحيل القطري

يتمسك العين الإماراتي باستمرار هيرنان كريسبو المدير الفني للفريق بالرغم من تقارير البحث عن خليفته.

ويلتقي الأهلي مع العين في بطولة إنتركونتيننتال يوم 29 من أكتوبر الجاري.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استحداث بطولة جديدة باسم "كأس إنتركونتينينتال"، وبذلك الشكل ستحل البطولة بدلا من كأس العالم للأندية بشكلها المتعارف عليه، بشكل سنوي.

أخبار متعلقة:
قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الأهلي والعين مرتجي: هذا عدد جماهير الأهلي المسموح حضوره ضد العين وأسعار التذاكر منافس الأهلي - الخسارة الثانية تواليا.. الوحدة يقلب تأخره لفوز على العين في الجول يكشف تفاصيل الاجتماع التنسيقي بين الأهلي والعين في كأس إنتركونتينينتال

وكشفت صحيفة الاتحاد الإماراتية وفقا لمصادرها عدم وجود أي نية من إدارة العين لتغيير هيرنان كريسبو.

وتتمسك إدارة العين باستمرار كريسبو من أجل استقرار الفريق قبل المواجهات الحاسمة المقبلة.

ويستعد فريق العين لمواجهة الهلال السعودي يوم 21 أكتوبر الجاري ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

بينما يواجه الأهلي بالقاهرة يوم 29 من الشهر ذاته ضمن منافسات كأس إنتركونتينينتال.

وستضم بطولة إنتركونتينينتال أبطال القارات وتُختتم بمباراة نهائية في ملعب محايد بين الفائز من دوري أبطال أوروبا، والفائز في مباراة فاصلة بين القارات الـ 5 الأخرى.

نظام بطولة إنتركونتينينتال 2024

المرحلة الأولى

تقسم على دورين: يلعب العين بطل دوري أبطال آسيا مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، لتحديد فريق متأهل.

وستقام المباراة على ملعب بطل آسيا.

الفائز من اللقاء الأول يواجه الأهلي، لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الثانية

سيلعب بطل أمريكا الجنوبية مع باتشوكا بطل أمريكا الشمالية في مباراة واحدة.

وتم تحديد إقامة المباراة في الدوحة.

المرحلة الفاصلة

سيلعب الفائز من المرحلة الأولى مع الثانية في الدوحة يوم 14 ديسمبر 2024.

المباراة النهائية

سيلعب الفائز من المرحلة الفاصلة مع ريال مدريد الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا يوم 18 ديسمبر 2024 على استاد لوسيل بالدوحة.

منافس الأهلي العين الأهلي كريسبو
نرشح لكم
إيران ترفض نقل مباراة قطر في تصفيات كأس العالم.. وتوافق على هذا المقترح قناة جديدة تعلن إذاعة مواجهة الأهلي ضد العين في كأس إنتركونتينينتال تصفيات كأس العالم - التعمري مهدد بالغياب عن الأردن أمام كوريا الجنوبية أزمة قبل لقاء إيران وقطر في تصفيات كأس العالم 2026 منافس الأهلي - الخسارة الثانية تواليا.. الوحدة يقلب تأخره لفوز على العين من مزاملة رونالدو إلى ماليزيا.. خيسي ينضم لـ جوهور دارول تعظيم 5 من 5.. بيولي يواصل صحوته مع النصر ويفوز على العروبة للمرة الأولى.. النني يسجل في فوز الجزيرة على دبا الحصن
أخر الأخبار
القيعي: لماذا انتظر القندوسي عامين للحديث؟.. وأتمنى حصول معلول على الجنسية 5 دقيقة | الكرة المصرية
سيف الوزيري: تلقينا عروضا من دول عربية لاستضافة مباريات مصرية بينهم العراق 6 دقيقة | الدوري المصري
"الشعار على قمصان الأندية".. موسم الرياض الراعي الرسمي لكأس السوبر المصري 32 دقيقة | الكرة المصرية
سموحة يعلن ضم محمود صابر من بيراميدز.. وتحفظ وحيد على نظام الدوري ساعة | الكرة المصرية
محمد فاروق: لم نتطرق لتعيين حكام أجانب في السوبر.. وكنت أنوي الاستقالة ساعة | الدوري المصري
عدلي القيعي يعلن استقالته من رئاسة شركة الأهلي لكرة القدم ساعة | الكرة المصرية
اتحاد الكرة: لن نتسبب في أذى للمنتخب.. لدينا ودائع بالملايين ولا نكلف الدولة شيئا ساعة | الكرة المصرية
سعد شلبي: تجهيز عقود استاد الأهلي والإعلان عن التصميم قريبا ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أجندة أبطال إفريقيا - مواعيد وترتيب مباريات الأهلي وبيراميدز في المجموعات 2 خبر في الجول - لاعب ليفربول السابق يخضع للاختبار في الزمالك 3 قرعة الكونفدرالية - الزمالك والمصري وعملاق نيجيريا في مجموعة واحدة 4 الأهلي يعلن عرض قندوسي للبيع وإعادة هيكلة إدارة التعاقدات