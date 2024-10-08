سيراميكا كليوباترا يعلن التعاقد مع رباعي بيراميدز

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 - 17:11

كتب : FilGoal

إسلام عيسى - فاخري لاكاي - سيراميكا كليوباترا

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا التعاقد مع رباعي بيراميدز محمود عبد الحفيظ "زلاكة" وفاخري لاكاي وعبد الله مجدي بالإضافة إلى إسلام عيسى.

عبد الله مجدي

النادي : سيراميكا كليوباترا

إسلام عيسى

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا
بيراميدز
الدوري المصري

وتعاقد سيراميكا مع زلاكة ولاكاي وعبد الله مجدي على سبيل الإعارة، بينما إسلام عيسى بيع نهائي حسبما كشف معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا من قبل.

وقال البطاوي في وقت سابق لقناة دي إم سي: "لم نتحايل على لائحة ضم أكثر من 3 لاعبين على سبيل الإعارة بعد ضم عبد الله مجدي وفاخري لاكاي ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة" من بيراميدز".

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وأضاف "لذلك تم التعاقد مع إسلام عيسى بعقد بيع نهائي لمدة موسم واحد وحصلنا على الاستغناء".

وأكمل "ثم يعود عيسى إلى بيراميدز إذا أراد ذلك أو الاستمرار معنا أو حتى الرحيل إلى ناد آخر، ولذلك على الورق سيكون لاعبا حرا في الصيف المقبل".

وتنص قوانين اتحاد الكرة المصري بشأن الانتقالات الآتي:

قواعد الإعارة

- لا يجوز للنادي إعارة أو استعارة أكثر من 6 لاعبين خلال الموسم.

- لا يجوز إعارة أكثر من 3 لاعبين لنفس النادي أو استعارة أكثر من 3 لاعبين من نفس النادي.

- لا يجوز إعارة لاعب مدة تزيد عن سنة.

وظهر الرباعي الجديد إسلام عيسى ولاكاي وأيمن سعد "موكا" ومحمود زلاكة في مران سيراميكا كليوباترا لأول مرة السبت الماضي.

سيراميكا كليوباترا الدوري المصري بيراميدز إسلام عيسى
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