بيراميدز يخوض مرانه الأول في تركيا

خاض بيراميدز مرانه الأول بمسكره في تركيا استعدادا للموسم الجديد.

وقرر كروناسلاف يوريشيتش مدرب بيراميدز خوض الفريق تدريباته على فترتين.

وانقسم المران الصباحي إلى تدريبات صباحية داخل الجيم وأداء بعض التدريبات الجماعية داخل الملعب.

وكان بيراميدز قد توج بأول بطولة في تاريخه بعد الفوز بلقب كأس مصر بالموسم الماضي على حساب زد.

ويستعد بيراميدز للمشاركة في كأس السوبر المصري برفقة الزمالك وسيراميكا كليوباترا والأهلي.

وجاءت قائمة بيراميدز لمعسكر تركيا كالتالي:

الحراس: أحمد الشناوي – شريف إكرامي – يوسف نادر – أحمد ميهوب.

الدفاع: محمود مرعي – أحمد سامي – علي جبر – أسامة جلال – طارق علاء – كريم حافظ.

الوسط: أحمد عاطف "قطة" – طامويل أومسا – أحمد توفيق – رمضان صبحي – محمود عبد العاطي – مهند لاشين – محمد رضا "بوبو.

الهجوم: يوسف أسامة – عبد الرحمن مجدي – صديق أوجولا – محمد فوفانا – أحمد فوزي – عماد ميهوب – مروان حمدي – يوسف إبراهيم "أوباما" – دودو الجباس.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية خلال المعسكر ضد كونياسبور.