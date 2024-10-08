السعودية تستضيف السوبر الإيطالي للمرة الخامسة

أعلنت وزارة الرياضة السعودية يوم الثلاثاء استضافة المملكة لمنافسات كأس السوبر الإيطالي هذا الموسم.

ويقام السوبر الإيطالي بالسعودية للمرة الخامسة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن المباريات ستقام في العاصمة الرياض، خلال الفترة من 2 إلى 6 يناير 2025.

ويقام السوبر الإيطالي بين 4 أندية، هي: إنتر "بطل الدوري الإيطالي"، ميلان "وصيف الدوري الموسم الماضي"، يوفنتوس "بطل كأس إيطاليا"، أتالانتا "وصيف بطل الكأس".

واستضافت السعودية السوبر الإيطالي في 4 مناسبات سابقة.

فقد أقيمت نسخة 2018 في جدة، وتوج بها يوفنتوس بعد فوزه على ميلان.

بينما أقيمت نسخة 2019 في الرياض، وفاز بها لاتسيو على حساب يوفنتوس.

وشهد عام 2022 استضافة النسخة الثالثة بالسعودية، والتي فاز بها إنتر عقب تفوقه على ميلان.

أما النسخة الأخيرة فأقيمت مطلع 2024، وحصد إنتر اللقب على حساب نابولي.

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