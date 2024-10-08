قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الأهلي والعين

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 - 16:38

كتب : FilGoal

الأهلي ضد جور ماهيا

أعلنت قناة أون تايم سبورتس نقل مباراة الأهلي والعين في بطولة إنتركونتيننتال.

ومن المنتظر أن يلتقي العين مع الأهلي يوم 29 أكتوبر المقبل في منافسات كأس إنتركونتيننتال.

وتنضم أون تايم لقناة أبو ظبي الرياضية التي كانت قد أعلنت نقل المباراة في وقت سابق.

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وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استحداث بطولة جديدة باسم "كأس إنتركونتينينتال".

وبذلك الشكل ستحل البطولة بدلا من كأس العالم للأندية بشكلها المتعارف عليه، بشكل سنوي.

وستضم البطولة أبطال القارات وتُختتم بمباراة نهائية في ملعب محايد بين الفائز من دوري أبطال أوروبا، والفائز في مباراة فاصلة بين القارات الـ 5 الأخرى.

نظام بطولة إنتركونتينينتال 2024

المرحلة الأولى

تقسم على دورين: يلعب العين بطل دوري أبطال آسيا مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، لتحديد فريق متأهل.

وستقام المباراة على ملعب بطل آسيا.

الفائز من اللقاء الأول يواجه الأهلي، لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الثانية

سيلعب بطل أمريكا الجنوبية مع باتشوكا بطل أمريكا الشمالية في مباراة واحدة.

وتم تحديد إقامة المباراة في الدوحة.

المرحلة الفاصلة

سيلعب الفائز من المرحلة الأولى مع الثانية في الدوحة يوم 14 ديسمبر 2024.

المباراة النهائية

سيلعب الفائز من المرحلة الفاصلة مع ريال مدريد الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا يوم 18 ديسمبر 2024 على استاد لوسيل بالدوحة.

الأهلي العين إنتركونتيننتال أون تايم سبورتس
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