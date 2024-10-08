أزمة قبل لقاء إيران وقطر في تصفيات كأس العالم 2026

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 - 16:29

كتب : FilGoal

قطر ضد إيران

ذكرت شبكة beIN SPORTS الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طلب من الاتحاد الإيراني اختيار مكان آخر خارج إيران لاستضافة مباراة الجولة 4 من تصفيات كأس العالم أمام المنتخب القطري.

وكان من المقرر أن يحل المنتخب القطري ضيفا على نظيره الإيراني يوم الثلاثاء المقبل.

لكن الاتحاد الآسيوي قرر عدم لعب المباراة داخل إيران لأسباب أمنية، حسب التقارير.

وأوضحت الشبكة القطرية أن خطاب الاتحاد الآسيوي تضمن 3 خيارات بديلة.

أولها تبديل موعدي الذهاب والإياب بين المنتخبين على أن يلعب (الذهاب في قطر والإياب في إيران).

والاختيار الثاني هو إقامة المباراة في مدينة دبي الإماراتية.

كما وضع الاتحاد الآسيوي للاتحاد الإيراني إمكانية اختيار لعب المباراة في مدينة طشقند عاصمة أوزبكستان، التي سيلعب فيها مباراة الجولة الثالثة ضد أوزبكستان قبل لقاء قطر بأيام.

وأمام الاتحاد الإيراني مهلة حتى يوم الأربعاء للرد على طلب الاتحاد الآسيوي حسب beIN SPORTS.

وتلعب مباريات الجولة الثالثة من الدور الأخير المؤهل لمونديال 2026 يوم الخميس المقبل.

إذ يستقبل منتخب قطر نظيره قرغيزستان.

بينما يلعب المنتخب الإيراني ضد نظيره الأوزبكي.

يذكر أن منتخب إيران يحتل الوصافة رفقة أوزبكستان برصيد 6 نقاط من مباراتين.

بينما يحتل المنتخب القطري المركز الخامس في المجموعة بنقطة واحدة.

قطر إيران كأس العالم 2026
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