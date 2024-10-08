مدافع يوفنتوس يخضع لجراحة ناجحة في الرباط الصليبي

أعلن نادي يوفنتوس خضوع لاعبه جليسون بريمير لعملية جراحية ناجحة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأفاد يوفنتوس في بيان يوم الثلاثاء: "خضع جليسون بريمر صباح الثلاثاء لعملية جراحية ناجحة لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى".

وأضاف البيان "تمت العملية في ليون بحضور المدير الطبي ليوفنتوس لوكا ستيفانيني".

وأتم البيان "سيبدأ اللاعب عملية إعادة تأهيله في الأيام المقبلة".

ويرتبط بريمير بتعاقد مع فريق يوفنتوس حتى 2029.

وكان بريمير قد تعرض لإصابة قوية في الدقيقة السادسة من مواجهة لايبزيج بالجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وحقق يوفنتوس العلامة الكاملة عقب أول جولتين بعد انتصارين أمام كل من أيندهوفن ولايبزيج.

وأعلن نادي يوفنتوس في وقت سابق تمديد تعاقده مع لاعبه جليسون بريمير لمدة 5 سنوات قبل انطلاق الموسم الجاري.

وخاض بريمير 8 مباريات هذا الموسم مع يوفنتوس ببطولتي الدوري الإيطالي ودوري الأبطال.

صاحب الـ 27 عاما انضم إلى يوفنتوس في بداية الموسم قبل الماضي قادما من تورينو.

وخلال موسمين بجانب ما أقيم من الموسم الجاري، خاض بريمير 91 مباراة بقميص يوفنتوس ليكون ثاني أكثر اللاعبين مشاركة مع الفريق بعد دانيلو.

وأسهم بريمير في تتويج يوفنتوس بكأس إيطاليا خلال الموسم الماضي.

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