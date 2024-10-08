Gaming – إطلاق بطاقة فريق الأسبوع لـ عمر مرموش

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 - 16:07

كتب : FilGoal

عمر مرموش

أطلقت لعبة EA FC 25 بطاقات فريق الأسبوع.

وتواجد الدولي المصري عمر مرموش لاعب أينتراخت فرانكفورت للأسبوع الثاني على التوالي بعد التألق الكبير الذي ظهر به.

ويصل المستوى الإجمالي لمرموش 84.

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وبشكل تفصيلي فتبلغ سرعة مرموش 94، والتسديدات 86، والتمريرات 78، والمراوغات 87، والدفاع 39، والقوة الجسمانية 78.

أوضحت شبكة سكاي سبورت ألمانيا من قبل أن نادي ليفربول يراقب وضع مرموش عن كثب تمهيدا لضمه.

وذكر التقرير أن اسم مرموش يتواجد ضمن قائمة المرغوب فيهم من قبل ليفربول.

وأفاد التقرير بأن الأولوية القصوى لآينتراخت فرانكفورت هي الاحتفاظ بمهاجمه المصري لما بعد فترة الانتقالات الشتوية.

وكانت الشبكة قد أوضحت أن نادي آينتراخت فرانكفورت يريد تمديد عقد نجمه عمر مرموش.

وأوضح التقرير أن فرانكفورت يرغب في تمديد عقد الدولي المصري لموسم إضافي، حتى صيف 2028، براتب أعلى.

ولفت التقرير إلى أن مرموش متردد في قبول هذا العرض الجديد.

ومن المتوقع أن يبقى مرموش مع فرانكفورت بعد فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد بدايته المثالية هذا الموسم ما لم يحدث شيء غير عادي أو يصله عرض قوي من أحد الأندية الكبرى، حسب التقرير.

الدوري الألماني gaming عمر مرموش إينتراخت فرانكفورت
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