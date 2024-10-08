رئيس رابيد بوخاريست: نعمل لاستخراج تصريح عمل بوبيندزا.. ونحن في نزاع مع الزمالك

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 - 15:40

كتب : FilGoal

آرون بوبيندزا

شدد فيوريل مولدوفان رئيس نادي رابيد بوخاريست أنه تم تقديم مستندات لاستخراج تصريح عمل أرون بوبيندزا.

وكان الزمالك قد أعلن في وقت سابق وصول البطاقة الدولية للاعب الجابوني.

وقال مولدوفان لموقع ديجي سبورت الروماني: "تم تقديم المستندات منذ فترة طويلة بشأن أرون بوبيندزا، أعتقد أنه بحلول موعد المباراة ضد فارول سيكون متاحا لنا".

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وأضاف "نحن في نزاع مع الزمالك في فيفا ونأمل أن يكون قرارا إيجابيا، على الأقل مؤقتا حتى يتمكن من اللعب".

وأتم "أعتقد أن بوبيندزا يستطيع اللعب منذ قدومه، وننتظر استخراج تصريح العمل".

الزمالك قدم اتفاقية وقعها على اللاعب وليس عقد ويرى النادي إنه لم يحترم تلك الاتفاقية، من المتوقع أن يسمح فيفا للاعب بالمشاركة بشكل مؤقت حتى الحكم في القضية ولكن في حال تم الحكم لصالح الزمالك سيضطر النادي واللاعب لدفع الغرامة سويا والمقدرة بـ 2.5 مليون يورو قيمة الاتفاق بين الزمالك وبوبيندزا.

الزمالك أيضا يحتكم في ملفه إلى أن الاتحاد الأمريكي أرسل البطاقة الدولية لبوبينزدا إلى الاتحاد المصري بشكل طبيعي ليتمكن الزمالك من قيده وفي المقابل رفض الاتحاد المصري إرسال البطاقة إلى الاتحاد الروماني حتى الآن.

وفشل بوبيندزا حتى الآن في الحصول على تصريح العمل من أجل المشاركة مع رابيد بوخاريست ويكتفي بالمشاركة في التدريبات.

الزمالك كان قد اتفق مع بوبيندزا وحصل على توقيع على اتفاقية التعاقد، كما حصل النادي على البطاقة الدولية قبل أن يوقع اللاعب مع فريق رابيد بوخاريست الروماني الذي أعلن التعاقد معه بشكل رسمي.

اللاعب الجابوني صاحب الـ28 عاما يستطيع اللعب كمهاجم وجناح أيمن وأيسر.

وبدأ بوبيندزا مشواره في مونانا الجابوني ومنه انتقل إلى بوردو ثم أجاكسيو وتور في فرنسا ثم انتقل إلى فييرينسي البرتغالي وهاتاي سبور التركي.

وسبق للاعب الجابوني خوض تجربتين في الدول العربية الأولى كانت مع العربي القطري والثاني مع الشباب السعودي.

وبعدهما انتقل إلى سينسيناتي الأمريكي قبل فسخ تعاقده.

وفي تجربته الأخيرة مع النادي الأمريكي شارك في 35 مباراة سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع خمسة آخرين.

ويملك بوبيندزا 29 مباراة مع منتخب الجابون سجل خلالهم خمسة أهداف.

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