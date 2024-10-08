رسالة مؤثرة من ريال مدريد بعد اعتزال إنييستا

نشر نادي ريال مدريد بيان مؤثر بعد اعتزال أنريس إنييستا أسطورة كرة القدم ولاعب برشلونة السابق.

وأعلن إنييستا اعتزاله كرة القدم أمس الاثنين.

وجاء البيان كالتالي:

يود ريال مدريد التعبير عن تقديره وإعجابه وعاطفته لأحد أكبر أساطير كرة القدم الإسبانية والعالمية.

لقد أثرى إنييستا كرة القدم بقيمه بالإضافة إلى البطولات الكثيرة التي فاز بها في مسيرته.

سيبقى هدفه الشهير بنهائي كأس العالم 2010 في شباك هولندا في ذاكرة كل مشجع إسباني إلى الأبد.

يتمنى ريال مدريد له ولعائلته التوفيق في هذا الفصل الجديد من حياته.

ويلقب إنييستا بالرسام نظرا لما يقدمه عندما يستحوذ على الكرة سواء بمراوغاته الرائعة أو تمريراته الدقيقة.

وبدأ أسطورة كرة القدم الإسبانية مشواره مع كرة القدم بالفريق الأول لبرشلونة في عام 2002واستمر لمدة 16 عاما برفقته حتى رحل عام 2018.

وخلال مشواره مع النادي الإسباني شارك إنييستا في 647 مباراة وسجل 57 هدفا وصنع 135.

وتوج إنييستا مع برشلونة بـ 32 لقبا بواقع 4 دوري أبطال أوروبا و9 دوري إسباني و3 كأس عالم للأندية و6 كأس ملك إسبانيا و3 كأس السوبر الأوروبي و7 كأس السوبر الأوروبي.

بعد الرحيل عن برشلونة انتقل إنييستا إلى فيسيل كوبي الياباني.

ولمدة 5 سنوات في اليابان لعب إنييستا 134 مباراة ونجح في تسجيل 26 هدفا وصنع 25.

وتوج النجم الإسباني برفقة فيسيل كوبي بالدوري الياباني وكأس اليابان وكأس السوبر الياباني.

وقضى إنييستا موسمه الأخير مع فريق الإمارات ولعب خلاله 23 مباراة وسجل خمسة أهداف وصنع هدفا واحدا.

مسيرة إنييستا الأسطورية امتدت لمنتخب إسبانيا والذي شارك برفقته في 131 مباراة دولية وسجل 14 هدفا وصنع 30 آخرين.

وتوج إنييستا مع إسبانيا ببطولة اليورو مرتين في عامي 2008 و2012، كما توج بكأس العالم 2010 وسجل هدف الفوز لإسبانيا على هولندا بالنهائي.

وأنهي إنييستا مسيرته متوجا بإجمالي 38 لقبا برفقة الأندية والمنتخب ليكون ضمن أكثر اللاعبين تتويجا بالألقاب في تاريخ كرة القدم.

وحصل إنييستا على جائزة أفضل لاعب في أوروبا بعام 2012.