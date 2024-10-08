صحيفة آس تكشف عن قرار ريال مدريد بشأن تعويض كارباخال

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 - 14:58

كتب : FilGoal

إصابة داني كارباخال - ريال مدريد ضد فياريال

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن قرار نادي ريال مدريد بشأن تعويض داني كارباخال ظهير أيمن الفريق.

وتعرض المدافع الإسباني لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في الدقائق الأخيرة أمام فياريال في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وحسب الصحيفة فإن النادي الملكي قرر عدم الدخول في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة والاكتفاء بالاعتماد فقط على لوكاس فاسكيز خلال الفترة القادمة.

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ولم يكن هذا الموقف الأول الذي يتعرض له ريال مدريد.

ومر ريال مدريد في الموسم بظروف مشابهة بإصابة ديفيد ألابا وإيدير ميليتاو بالرباط الصليبي في الموسم الماضي.

بالإضافة إلى إصابة أنطونيو روديجير التي أبعدته، ولكن تمكن من العودة سريعا ومساعدة الفريق.

واعتمد كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق في وقت ما على أوريلين تشواميني وكارباخال كقلبي دفاع نظرا للإصابات، وبالرغم من ذلك رفض النادي ضم لاعبين في يناير السابق.

وكتب كارباخال عبر حساباته الرسمية بعد إصابته "تم تأكيد إصابتي الخطيرة بقطع في الرباط الصليبي".

وتابع "سأضطر للخضوع إلى عملية جراحية وأغيب عن الملاعب لبضعة أشهر".

وشدد كارباخال "أتطلع بالفعل لبدء مرحلة التأهيل والتعافي والعودة مثل الوحش".

واختتم تصريحاته "أشكركم جميعا على رسائلكم، أشعر بأنني محبوب جدا".

ولعب كارباخال هذا الموسم 11 مباراة مع ريال مدريد في مختلف المسابقات.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة 21 في المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق الأهداف عن برشلونة صاحب الصدارة والذي يلتقي غدا مع ديبورتيفو ألافيس، بينما توقف رصيد فياريال عند النقطة 17 في المركز الثالث.

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