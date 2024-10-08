الإقالة الأولى بالدوري الإسباني.. لاس بالماس يعلن رحيل لويس كاريون

أعلن نادي لاس بالماس إقالة مدربه لويس ميجيل كاريون بعد 9 جولات من الدوري الإسباني.

كاريون أصبح أول مدرب يرحل عن فريقه خلال الموسم الحالي من الدوري الإسباني.

وقاد المدرب الكتالوني لاس بالماس في 9 مباريات منذ بداية الموسم الحالي وخلالهم تعادل الفريق في 3 مباريات وهزم في 6.

ويحتل لاس بالماس حاليا المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 3 نقاط.

ولم يعلن لاس بالماس عن المدرب الجديد الذي سيقود الفريق خلقا لكاريون.

وكان لاس بالماس قد خسر مباراته الأخيرة ضد سيلتا فيجو بهدف دون مقابل.

وسيلعب الكناري مباراته الأولى تحت القيادة الفنية الجديدة عقب نهاية فترة التوقف الدولي ضد فالنسيا يوم الإثنين 21 أكتوبر الجاري.