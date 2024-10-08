ريال مدريد يوضح إصابة ميليتاو

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 - 14:05

كتب : FilGoal

ميليتاو

أوضح نادي ريال مدريد تفاصيل إصابة لاعبه إيدير ميليتاو.

وأفاد ريال مدريد في بيان "الفحوصات التي خضع لها إيدير ميليتاو أثبتت إصابته في عضلات ساقه اليسرى".

وأتم البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

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وأوضحت تقارير إسبانية عديدة أن مدة غياب المدافع البرازيلي قد تمتد لمدة 10 أيام.

ومن المتوقع أن يعود ميليتاو للمشاركة في مباراة سيلتا فيجو عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

الإصابة هي الثالثة التي يعلنها ريال مدريد في الأيام الأخيرة.

فقد خسر جهود داني كارباخال بسبب قطع في الرباط الصليبي.

ومن المرجح أن يمتد غياب المدافع الإسباني حتى نهاية الموسم الجاري.

بينما سيغيب فينيسيوس جونيور لعدة أيام بسبب إصابة في الرقبة.

ريال مدريد إيدير ميليتاو
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